Conoce a la mujer responsable de cuidar la salud mental de las jugadoras del Bay FC

Agustina de Giovanni es la mujer responsable de cuidar la salud mental de las futbolistas del equipo Bay FC.

Ella fue nadadora olímpica, 12 veces campeona de su país y ahora tiene su propio gimnasio.

“Tienes que entrar y darlo todo ganar, no rendirte, perseguir la gloria, llevar el cuerpo al límite”, aseguró Agustina.



Ella se encarga de que ese 90% de la capacidad mental que no se entrena en una cancha se entrena en una discreta habitación.

“Acá entrenamos la mente, cómo vas a entrenar tu cuerpo en el gimnasio o en la cancha. Tenemos técnica y muchos ejercicios. Hacemos meditación, hacemos un performance y pueden llevarlo a la cancha y practicarlo”, explicó Agustina.



Agustina se convirtió en la primera entrenadora mental de la MLS y hoy no solo trabaja con el Bay FC, sino que además con otros equipos y deportistas de nivel mundial.

Le preguntamos ¿cómo hacer que coordine esa base sobre la que hemos entendido en el deporte, la de competir, la de no parar frente al detenerse? como el caso de Simone Billes.

“Buena pregunta, el balance es formativo y empieza acá. Aprendí con el tiempo la formula, puede ser exigente en el que la cabeza y funcional. El cuerpo responde, en mi generación esa no era una opción”, indicó Agustina.

Y es que ella sabe lo que dice, pues fue nadadora olímpica en dos ocasiones y 12 veces campeona nacional de Argentina. Tras sentir el golpe del retiro vio la necesidad de que otros tengan lo que ella no tuvo.

“Que me enseñen que la natación es algo que hago y no quién soy, y que esos resultados no me definían. Que tanta dureza y tan mal que nos tratamos, ojalá hubiera aprendido a manejar esa presión”, afirmó Agustina.



Su pasado como deportista migrante que llegó a Estados Unidos hace 20 años sin saber el idioma, también la ayudan a entender a las jugadoras extranjeras que llegan a estos grandes equipos.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

“El que alguien te ayude a procesar que esta es una cultura nueva, al menos para ponerle palabras”, dijo Agustina.

Otro tema en el que trabaja mucho con los jugadores es en el de entender la derrota y lidiar con las pasiones de la fanaticada.

“Es un conflictivo, uno debe entrenar y preparar al deportista en cómo responder. Te va erosionando y yo estoy trabajando en la confianza. Un comentario te puede arruinar un trabajo que estamos haciendo un montón”, aseveró Agustina.



Por eso a veces les pide que apaguen las notificaciones durante competencias importantes.

Agustina es pionera en esto, casi ningún equipo del mundo tiene a tiempo completo a una entrenadora de rendimiento mental y eso es lo que ella quiere cambiar.

“Es uno de los objetivos de mi vida. Si llegamos a llegar a más clubes donde podamos mostrar que al poner persona primero lo que ellos están buscando se puede llegar mejor y más rápido. Sería una de las personas más felices del mundo”, indicó Agustina.