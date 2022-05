Conoce a los candidatos a la Oficina del Alguacil del condado Santa Clara

Varios candidatos se disputarán el próximo 7 de junio la silla del Alguacil del condado Santa Clara, un puesto que acarrea muchos retos para quien lo obtenga debido a la serie de controversias que han rodeado a la actual alguacil Laurie Smith.

Smith decidió no postularse para el nuevo periodo de la agencia.

Los candidatos a estas elecciones tendrán el gran trabajo de cambiar la imagen de un departamento que ha estado en los últimos años en el ojo del huracán.

“El énfasis estará en limpiar los procesos, ser más transparentes, involucrar a la comunidad y ser más receptivos a las preocupaciones de la comunidad. Creo que en el fondo todo eso responde a la crítica que ha recibido", explicó Melinda Jackson, profesora de Ciencias Políticas de SJSU.

QUIÉNES SON LOS ASPITANTE PARA ALGUACIL

KEVIN JENSEN

Un veterano retirado, critico de Smith a quien enfrento sin éxito en los comicios del 2014.

“Lo que sucedió fue desafortunado y podría haberse evitado, pero en este momento tenemos que pensar en cómo retomamos y reconstruimos la confianza bajo mi liderazgo, estoy muy agradecido que el 97% de la asociación de alguaciles me respalda”, indicó. “A pesar que pedí 'transparencia', 'supervisión' y 'cambio', creo que eso es lo que siempre quisieron, solo querían trabajar bajo un líder que cumpliera con hechos y no solo palabras".

SEAN ALLEN

Es un sargento del Alguacil con 32 años de experiencia que actualmente trabaja como supervisor en las instalaciones de Elmwood. Sus críticas a la labor de Smith se centran en lo que él denomina tolerancia a la discriminación y mala conducta.

“Si tenemos un mal empleado e identificamos una mala conducta, entonces eso se conecta directamente con un liderazgo deficiente y una capacitación deficiente. Así que yo como Alguacil cambiaría e implementaría un escenario en el que sea justo y equitativo, no hay miedo a las represalias, existen oportunidades para todos por igual, y no se aceptará la intolerancia y el abuso físico de ninguna persona, no solo de los reos” aseguró Allen.

CHRISTINE NAGAYE

Es una oficial con 20 años de antigüedad, y como veterana del ejército dice tener una perspectiva única sobre cómo cambiar las políticas de contratación de agentes.

“Definitivamente quiero que sea una organización de colaboración donde trabajemos uno a uno con nuestra comunidad. Lo que quiero decir con eso es que cada organización que he supervisado desarrolla un grupo de "asesoramiento comunitario" que está compuesto por residentes, dueños de negocios para que podamos tener esos lazos dentro de la comunidad y así entender cómo quieren que les sirvamos", afirmó Nagaye.

AHN COLTON

Telemundo 48 contactó a la candidata, sin embargo, no recibimos respuesta. Ella se define a sí misma como una "madre”.