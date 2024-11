Gran participación electoral en el condado Santa Clara

Residentes continúan ejerciendo su derecho al voto a lo largo del Área de la Bahía.

En el condado Santa Clara desde las 7:00 a.m., se vio una participación significativa.

Itzel Alvarado, quien ejerció su voto por primera vez, aseguró que busca alzar su voz por el bien del país.

"Ya me había registrado y me llegó en el correo, pero desafortunadamente me esperé hasta el último momento presente, porque quiero hacer un cambio", dijo Itzel.

También hubo otros que mostraron gran satisfacción al venir a votar en persona.

"Estoy muy contento de haber contribuido mi voto para un buen presidente, y para que nos vaya mejor en el nuevo gobierno que vaya venir", dijo un votante que no fue identificado.

Durante la jornada electoral hubo algunas personas vistiendo ropa e incluso máscaras alusivas a su partido político, por lo que los alguaciles del condado hablaron con ellos y se las quitaron.

Por su parte, la coordinadora de la división del diseño de boletas del condado Santa Clara, aseguró que se ha visto gran participación.

"Hemos tenido mucha participación, sobre todo ha aumentado en estos últimos días, hasta ahora hemos tenido 480,000 votos contados desde ayer en la noche que es más o menos un 43%", indicó Liz Oviedo, coordinadora de la División del Diseño de Boletas del condado Santa Clara.

El centro electoral del condado Santa Clara cerrará a las 8:00 p.m., sin embargo, las personas que aún se encuentren haciendo fila a esa hora podrán ejercer su derecho al voto.