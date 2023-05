Decenas de trabajadores aseguran que fueron despedidos injustamente en el condado San Mateo

Decenas de trabajadores temporales de Ayuda Extra o Extra Help salieron a protestar el miércoles en el condado San Mateo después de que múltiples miembros de su sindicato fueran despedidos en lo que ellos dicen fue una represalia a las negociaciones por mejores beneficios.

Los manifestantes se concentraron frente al Centro Médico Fair Oaks.

Mónica Vélez, trabajadora temporal, dijo que el 21 de abril fue despedida, aunque desconoce las verdaderas razones.

La trabajadora explicó que lo único diferente fue que este año ella era parte del grupo de negociación del sindicato y estaba negociando un mejor contrato para otros trabajadores temporales.

“Esa fue la razón que ellos me dieron porque me dejaron ir pero en realidad no es por esa razón sino porque soy parte del Bargaining Team y la misma manejadora que me soltó ese mismo día dijo que es porque soy parte del Bargaining Team, ella mencionó eso”, según Vélez.

Monica no fue la única, al menos 5 empleados temporales que al igual que ella eran activistas del sindicato, fueron despedidos ese mismo 21 de abril en lo que llaman una represalia para destruir al sindicato y que atribuyen sobre los hombros del ejecutivo del condado Mike Callagy.

Telemundo 48 contactó a Callagy para que nos hablará sobre estas acusaciones y nos respondió.

“Las acusaciones no son ciertas y el motivo de los despidos fue que se pasaron el tiempo máximo de horas, estamos de acuerdo con que los empleados de ayuda extra no deberían pasarse de ese tiempo de trabajo y lo que están haciendo ahora es remediar eso”, indicó Callagy.

El funcionario dijo que están abiertos a continuar con las negociaciones de contrato junto al sindicato.

Parte de lo que pedían los miembros del equipo de negociación de contrato era un camino a ser empleados de tiempo completo para estos trabajadores temporales.

Explican el condado San Mateo es el único del Área de la Bahía que negocia los contratos de sus trabajadores temporales por separado al del de trabajadores de tiempo completo, poniendo a los empleados de Ayuda Extra en un espacio muy vulnerable.

“No tenemos pensión ni tiempo fuera y a mí y a mi familia cada día nos afecta”, aseguró

Gabriel Maldonado, trabajador de Ayuda Extra.

Gabriel ha sido empleado temporal por al menos 20 años y dice que su situación es un reflejo del problema en el condado donde el 25% de los trabajadores, al menos 800, son de Ayuda Extra y temen corran el mismo destino que Monica.

“Mike Callagy piensa que con esta decisión está ayudando el condado pero básicamente está dañando al público y la comunidad”, aseveró Vélez

El sindicato también introdujo una demanda por práctica laboral injusta contra el condado San Mateo.