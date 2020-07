CDC da a conocer nuevas pautas para la repaertura de escuelas durante la pandemia

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) publicaron el jueves nuevas pautas para reabrir las escuelas que enfatizan el regreso de los estudiantes al aula al exponer los riesgos sociales, emocionales y mentales al mantenerlos en casa.

Entre las recomendaciones para reanudar la instrucción en persona se encuentran: distanciamiento social, usar máscaras y mantener a los mismos grupos de niños y maestros juntos durante todo el día.

Además, las escuelas deben usar otras áreas de sus campus para las aulas, como gimnasios o espacios al aire libre.

Si bien las pautas señalan que las escuelas deberían considerar las tasas locales de transmisión de COVID-19, los CDC argumentan que abrir en el otoño es lo mejor para los estudiantes, algo que la Casa Blanca estaba pidiendo.

"Para Trump, todo es política al tratar de que todos vuelvan a la escuela", dijo el Superintendente del Distrito de Escuelas Secundarias de East Side Union Chris Funk.

Funk tomó la decisión temprana de aprender a distancia porque su código postal, en el lado este de San José, tiene algunos de los números de casos más altos en South Bay.

"Tenemos grandes escuelas secundarias de 3.000 estudiantes en un par de ellas", dijo. "No hay forma de que podamos implementar las pautas de los CDC".

Las pautas señalan que la transmisión para niños es baja en los países que han reabierto las escuelas. Y los niños menores de 18 años en EEUU, representan alrededor del 6% de los casos y el 0.1% de las muertes. Pero Funk dice que no vale la pena perder a una persona.

"No estoy dispuesto a asumir esa responsabilidad y no voy a ser arrogante al respecto", dijo el superintendente. "No solo para la protección de nuestros estudiantes sino también para la protección de nuestro personal".

Algunos padres están de acuerdo con los hallazgos de los CDC de que la transmisión es baja y que es importante que los niños regresen a la clase por su salud en general.

"Estoy 100% seguro de que lo enviaría a la escuela", dijo Brenda Balingit, madre de Danville. "El bienestar social y emocional de mi hijo está en riesgo. Es un atleta, le gusta estar cerca de los demás ".

Pero en este caso, los distritos estatales y locales toman las decisiones finales.

En California, las escuelas solo pueden reabrir si el condado en el que se encuentran ha estado fuera de la lista de monitoreo durante 14 días consecutivos. Eso significa que al menos el 80% de los estudiantes comenzará el año escolar en casa.