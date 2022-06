California reacciona ante fallo de la Corte Suprema en cuanto al porte de arma en Nueva York

La Corte Suprema de Justicia optó por declarar como ilegal la ley del estado de Nueva York que restringía portar armas encubiertas.

Este fallo hizo sonar las alarmas entre las autoridades de California que aseguran que harán lo que esté a su alcance para proteger al estado luego de que leyes similares sean cuestionadas en el estado dorado Hawai, Massachusetts, Nueva Jersey, y Rhode Island.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

“Hoy anuncio que mi oficina y en coordinación con legisladores estatales prepararemos leyes para mantener a California segura en consistencia al fallo de la corte”, afirmó Rob Bonta, fiscal de California.

Bonta aseveró que la causa número uno de muertes entre niños y adolescentes en EEUU son las armas de fuego.

“La decisión de hoy no cambia el hecho, los datos, la evidencia de los cuales todos estamos familiarizados. Cuando hay más armas en más lugares se traduce a más muertes como resultado de la violencia armada”, dijo Bonta.

Pero quienes están en desacuerdo a esto son los que exigen el derecho a portar armas y se acogen a la segunda enmienda de la Constitución.

“Veintiséis estados tienen leyes que dicen que la gente que obedece la ley tienen que pedir permiso del gobierno para cargar armas ocultas y no hay actos criminales, ni balazos tirados por esta gente no. Eso no ha pasado”, aseveró Samuel Paredes, director ejecutivo de Guns Owners of California.

Paredes aseveró que quienes hacen mal uso de las armas son las personas que tienen problemas mentales.

“Darles una examinación con profesionales a ver si tienen un problema y le dan o medicina o tratamiento o algo”, propuso Paredes.

El gobernador Gavin Newsom dijo que trabajará con el procurador estatal para seguir aprobando leyes que protejan a los residentes del estado en contra de la violencia armada.