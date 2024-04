Ley multaría a empresas de servicio eléctrico que usen fondos para publicidad en California

La lucha contra la forma en que algunas de las empresas de servicios públicos más grandes del país gastan el dinero de los clientes se enfrenta a una votación de vida o muerte el lunes en la Legislatura de California.

Los californianos ya pagan algunas de las tarifas de electricidad más altas del país, en parte debido al costoso trabajo requerido para mantener y mejorar los equipos eléctricos para reducir el riesgo de incendios forestales en un estado con veranos largos y secos.

A medida que las tarifas continúan subiendo, empresas de servicios públicos como Pacific Gas & Electric, Southern California Edison y San Diego Gas & Electric se han enfrentado a un escrutinio cada vez mayor por parte de grupos de consumidores sobre cómo gastan el dinero que recaudan.

Las empresas de servicios públicos no pueden utilizar el dinero de los clientes para pagar cosas como publicidad o cabildeo. En cambio, las empresas de servicios públicos deben pagar esas actividades con dinero de inversores privados que han comprado acciones.

Los grupos de consumidores dicen que las empresas de servicios públicos están encontrando formas de eludir esas reglas. Los acusan de utilizar dinero de los clientes para financiar grupos comerciales que presionan a los legisladores y para anuncios de televisión disfrazados de anuncios de servicio público, incluidos algunos anuncios recientes de PG&E.

Un proyecto de ley ampliaría las definiciones de publicidad prohibida e influencia política para incluir cosas como las decisiones de los reguladores sobre la fijación de tarifas y las franquicias para las corporaciones de electricidad y gas. También permitiría a los reguladores multar a las empresas de servicios públicos que violen las reglas.

“Siempre es divertido poder regalar el dinero de otras personas y utilizar el dinero de otras personas para tratar de promover sus propios intereses”, dijo el senador estatal Dave Min, demócrata y autor del proyecto de ley. "Pero para una industria regulada como (las empresas de servicios públicos propiedad de inversores), yo diría que esa no es una buena política".

El proyecto de ley enfrenta una feroz oposición de las empresas de servicios públicos y de algunos sindicatos que temen que prohíba a los miembros del sindicato que trabajan para las empresas de servicios públicos ejercer presión.

El proyecto de ley tuvo una audiencia pública la semana pasada en un comité, pero no logró ser aprobado después de que varios demócratas, que tienen amplias mayorías en ambas cámaras legislativas, no votaron. Está previsto que el comité escuche el proyecto de ley nuevamente el lunes. Si fracasa por segunda vez, probablemente no se aprobará este año.

Min dijo que aceptó enmiendas para abordar las preocupaciones de los legisladores, incluido permitir un período de gracia para que las empresas de servicios públicos corrijan errores y exigir que todo el dinero recaudado por las multas se destine al fondo general del estado. Aún así, dijo que había “50-50” sobre si el proyecto de ley sobreviviría a la votación del lunes.

PG&E señala que los reguladores han permitido que las empresas de servicios públicos dividan entre clientes y accionistas una variedad de gastos, incluidos salarios y cuotas de membresía de asociaciones comerciales. PG&E dijo que algunas asociaciones comerciales, incluida la Asociación de Abogados de California y los Contadores Públicos Certificados, “brindan beneficios significativos a nuestros clientes”.

“El requisito del proyecto de ley de que todo el salario de una persona debe ser financiado por los accionistas si cualquier parte de su tiempo apoya actividades políticas o publicidad es injusto y incorrecto”, escribió el cabildero de PG&E, Brandon Ebeck, a los legisladores.

Los grupos de consumidores argumentan que las reglas actuales para los servicios públicos "los incentivan a ver qué pueden hacer", dijo Matt Vespa, abogado del grupo de defensa Earthjustice.

Esos grupos y Min señalan hasta $6,000,000 en anuncios de televisión que PG&E pagó para promocionar su plan de enterrar líneas eléctricas para reducir el riesgo de incendios forestales, un plan al que algunos grupos de consumidores se opusieron porque aumentaba las facturas de los clientes.

Los anuncios se emitieron por primera vez en 2022 y muestran a la directora ejecutiva, Patti Poppe, con un casco con la marca de la empresa mientras dice que la empresa está “transformando la utilidad de su ciudad natal desde cero”.

La empresa de servicios públicos registró los gastos de esos anuncios provenientes de una cuenta financiada por el cliente que se dedica a reducir el riesgo de incendios forestales, como informó por primera vez el Sacramento Bee. La portavoz de PG&E, Lynsey Paulo, dijo que la compañía aún no ha pedido a los reguladores que revisen ese gasto. La Comisión de Servicios Públicos de California decidirá si los fondos de los clientes pueden pagar los anuncios.

Paulo señaló que los reguladores estatales permiten que las empresas de servicios públicos utilicen dinero de los clientes para pagar comunicaciones de seguridad en la televisión.

"Nuestros clientes nos han dicho que quieren saber cómo estamos invirtiendo para mejorar la seguridad y la confiabilidad", dijo Paulo. "También utilizamos comunicaciones digitales y por correo electrónico, pero algunos clientes no tienen acceso a Internet ni a correo electrónico, por lo que utilizamos métodos que incluyen anuncios de televisión para comunicarnos con todos nuestros clientes".

Algunos grupos de consumidores dicen que los anuncios han cruzado la línea.

"Sólo en PG&E los intentos (de Poppe) de rehabilitar la marca se considerarían un 'mensaje de seguridad'", dijo Mark Toney, director ejecutivo de Utility Reform Network. "Este flagrante mal uso de los fondos de los contribuyentes es exactamente la razón por la que necesitamos la SB 938 y sus reglas claras y divulgaciones requeridas para los costos de publicidad".