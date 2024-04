Trabajador hispano que sobrevivió a masacre en granja de Half Moon Bay demanda a la compañía

HALF MOON BAY, California - Un trabajador migrante originario de México que sobrevivió a una masacre el año pasado en una granja de hongos del norte de California interpuso una demanda contra el lugar y uno de sus propietarios.

Según informaron el viernes el trabajador y sus abogados, la demanda se da bajo el argumento de que los demandados no mantuvieron al demandante a salvo del colega que, según las autoridades, cometió los homicidios.

Pedro Romero Pérez, de 24 años, se encontraba en el contenedor que servía de casa para él y su hermano en la granja California Terra Garden, en la localidad de Half Moon Bay, cuando Chunli Zhao presuntamente irrumpió y abrió fuego, matando a su hermano José Romero Pérez y baleándolo a él cinco veces, una de ellas en el rostro.

Los fiscales dicen que Zhao mató a otros tres colegas en la granja el 23 de enero de 2023, luego de que su supervisor le exigió que pagara una factura de $100 por reparaciones a su montacargas de trabajo.

Dicen que entonces Zhao se fue conduciendo hasta Concord Farms, una granja de hongos de la que fue despedido en 2015, y mató a tiros a tres excolegas. Se declaró no culpable en su audiencia de instrucción de cargos en febrero.

La demanda presentada por Pedro Romero Pérez, y otra por parte de la esposa y los hijos de su hermano, en contra de California Terra Garden, Inc. y Xianmin Guan, uno de sus propietarios, dice que había antecedentes documentados de violencia en la granja y que la compañía no tomó medidas para proteger a los trabajadores después de otro tiroteo en la propiedad en el que se vio involucrada una persona que en ese entonces era el gerente en julio de 2022.

“Todos los propietarios tienen la obligación de proteger a sus arrendatarios de los actos delictivos de personas que ingresan a la propiedad”, dijo Donald Magilligan, un abogado que representa a Pedro Romero Pérez y a la familia de su hermano. “Y California Terra Gardens no hizo nada para proteger a Pedro ni a su hermano ni a las otras víctimas de ese tiroteo”, agregó.

Guan no respondió de momento a un mensaje telefónico de The Associated Press en el que se le solicitaron comentarios. No fue posible hallar un número telefónico ni un correo electrónico de California Terra Garden.

En las demandas se afirma que la compañía sabía que Zhao tenía antecedentes de violencia. En 2013, una corte del condado Santa Clara emitió una orden temporal de restricción contra Zhao después de que supuestamente intentó asfixiar a su compañero de habitación en la granja con una almohada. Dos días después, Zhao amenazó a esa misma persona al decir que podía usar un cuchillo para cortarle la cabeza, según las demandas.

Zhao les dijo a los investigadores que durante dos años durmió con el arma cargada debajo de su almohada y que la adquirió porque estaba siendo hostigado, indican las demandas.

Los homicidios atrajeron la atención hacia las viviendas que las granjas les rentaban a sus trabajadores. Después de la balacera, Ray Mueller, supervisor del condado San Mateo, visitó los alojamientos en California Terra Garden, donde algunos de sus trabajadores vivían con sus familias, y los describió como “deplorables” y “desgarradores”.

Muller, que representa a Half Moon Bay y otros poblados agrícolas, publicó fotografías en redes sociales en las que se ve un contenedor y cobertizos utilizados como viviendas.

Pedro Romero Pérez emigró a California desde el estado mexicano de Oaxaca, y vivió y trabajó en California Terra Garden desde 2021. Posteriormente su hermano José lo alcanzó, y rentaron un contenedor de la granja que no tenía agua corriente ni aislamiento térmico, ni un área higienizada para preparar alimentos, según la demanda.

En una conferencia de prensa el viernes, indicó que no ha podido trabajar desde el tiroteo, y que él y la familia de su hermano en México siguen pasando dificultades.

“Tuve dos balas en el estómago, y una aquí en la cara, y otra en el brazo y una en la espalda”, dijo Romero Pérez. “Por eso sufrí mucho y hasta ahora igual. Ando bien débil, todavía sigo en eso. Desde esa fecha que pasó eso hasta ahorita no estoy trabajando”, señaló.