¿Sabías que dejar solo a un niño dentro de un auto es ilegal en California?

Autoridades le están recordando nuevamente a los padres que en California dejar a los niños solos dentro de los autos es ilegal y más cuando se registran altas temperaturas.

Stephanie Piñón, perdió a su hija hace 13 años, cuando por una confusión y mala comunicación con su pareja, bajó de su auto sin saber que su esposo había puesto a su hija Jahzel de dos años en el asiento trasero. La pequeña se quedó sola por dos horas en el auto, perdiendo la vida a causa de la exposición al calor del verano en Albuquerque.

“Algo de madre me dijo que en vez de abrir mi puerta de conductora que abriera la puerta de en medio de la minivan, y cuando la abrí encontré a mi niña de dos años”, aseguró Stephanie.

La madre asegura que a pesar de que han pasado años desde esta tragedia aún la sigue extrañando.

“Ya no está conmigo, ya no la puedo oler, era tan dócil mi niña, siempre estaba conmigo, y la extraño mucho y estoy aquí ahora para ojalá ayudar a más personas”, aseguró Stephanie.

Por esta razón, ha dedicado años al activismo con la organización Kids and Cars.

Según un estudio, el 54% de los niños son olvidados por sus padres, el 28% estaban jugando y accidentalmente se encerraron en el auto y el 17% es por negligencia de los padres.

“Hay muchos padres de familia que no saben que somos uno de los 20 estados que tenemos estas leyes, la ley de Kaitlyn que por los 12 meses del año, es decir, haga calor o frío, aunque dejen el vehículo prendido un niño aquí en el estado de California de seis años o menos no se puede quedar solo a no ser que lo acompañe otro niño de tenga más de 12 años y esté también dentro del vehículo, sino puede meterse en un problema el padre de familia”, explicó Custodio López, vocero de la patrulla de caminos.

López asegura que las multas que pueden enfrentar los infractores son cientos de dólares y pueden llegar a ser sentencias en la cárcel si se comprueba negligencia o si el niño salió herido o perdió la vida.

Durante el 2023 ya se ha reportado 12 niños que han muerto en estas circunstancias en el país, bajar las ventanas o dejar los autos en la sombra no es excusa y sigue siendo ilegal.

Independientemente de las circunstancias, todos estos casos se pueden prevenir, y uno de los mejores momentos para tomar acción es cuando esté entrando a su vehículo donde le recomiendan que si tiene un objeto como un celular o su zapato, lo ponga al lado del menor para que recuerde que el niño está ahí a la hora de salir del vehículo.

Como este hay una larga lista de opciones y hábitos para evitar estas tragedias que la organización de Stephanie ha puesto en español para todos los padres de familia en la página https://www.kidsandcars.org/ .

“No se enfoquen en el celular o en conversación con alguien por teléfono, es importante estar en sus cinco sentidos cuando estén manejando porque cuando no es así es cuando las tragedias suceden”, aseveró Stephanie.