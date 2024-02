Abrirán nueva corte de inmigración en Concord

El Área de la Bahía tendrá una nueva corte de inmigración en Concord que será casi tan grande como la ubicada en San Francisco.

El edificio ubicado en Gateway Boulevard y Market Street contará con 21 jueces de inmigración y empezará a operar el 12 de febrero.

Cynthia Bautista, abogada de inmigración, aseguró que ya tiene clientes de Pittsburg cuyos casos han sido reasignados allí.

“Va a ser bueno que no van a tener que venir a San Francisco a hacer sus cortes, y está en un área más cercana para ellos”, indicó Bautista.

Según el gobierno la apertura de nuevos tribunales en áreas de gran volumen es una forma de satisfacer las necesidades de las partes interesadas, pero entre grupos que defienden los derechos de los inmigrantes hay preocupación.

“El propósito de una corte de inmigración es deportar”, dijo Lourdes Martínez, vocera del Centro Legal de La Raza.

Martínez explicó que aunque se expanden los tribunales, no se amplían los recursos para que la gente se defienda de una deportación.

“Entonces es mala noticia porque estamos operando bajo un sistema de inmigración que no ofrece representación legal entonces el debido proceso no existe en las cortes de inmigración”, dijo Martínez. “Las organizaciones que representamos personas en proceso de deportación no nos damos abasto para poder representar a los que están en proceso de deportación”.

Además, preocupa el proceso de transición y transferencia de casos.

“Ciertas personas en la comunidad que nos han dicho realmente, no me han dicho nada, y solamente son ciertos de abogados que han podido meterse en algunos casos para verificar, Oh my God cambiaron mi corte de San Francisco a Concord y hay un poco de confusión”, dijo Edwin Carmona, vocero de Colaborativa de CA para Justicia de Inmigrantes.

Explicaron que se transferirán a Concord los casos de Contra Costa, Solano y de condados del Valle Central como Madera, Fresno, San Joaquín y Stanislaus.

Según la información que han recibido las organizaciones aquí también serían enviados casos del condado Alameda, pero no todos.

Carmona indicó que es fundamental que la gente verifique en qué tribunal será su caso, puedes hacerlo llamando al 1-800-898-7180. Es importante que las personas que tenga casos migratorios mantengan actualizada su dirección con la corte.

Recuerda que si no te presentas en corte podrían ordenarte una deportación en ausencia.