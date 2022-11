Gran aumento de personas solicitando el beneficio de CalFresh

El programa estatal CalFresh ha beneficiado a millones de personas que durante la pandemia se vieron desproporcionadamente afectadas económicamente.

Actualmente, CalFresh ha experimentado un aumento histórico en sus servicios con más de 600,000 personas solicitando el programa solo en el Área de la Bahía.

Expertos aseguran que esto se debe al aumento de la inflación que ha provocado un alto precio de los alimentos.

"Todo está caro, dos bolsitas no más son $100, no es justo que todo esté más alto no alcanza el dinero", dijo Elizabeth Castro, consumidora.

Desde septiembre de 2019 hasta septiembre de este año la demanda del servicio ha sido alta.

"Vimos en incremento durante la pandemia, la falta de trabajados los sueldos no suben y la inflación que está alta", explicó Abimael Chávez-Hernández, analista económico de Spur.

En el Área de la Bahía, los condados San Francisco, Santa Clara y Alameda son los más afectados.

El llamado es a que quienes necesite de este beneficio aplique ya que aún hay oportunidades para obtener la ayuda.

"Tienen que aplicar porque es un beneficio que aún no todos especialmente los latinos usan", indicó Chávez-Hernández.

Para aplicar por CalFresh haz clic aquí.