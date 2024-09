Republicanos y demócratas de la Bahía opinan tras debate de Kamala Harris y Donald Trump

Republicanos y demócratas del Área de la Bahía vieron el debate entre los candidatos a la presencia de EEUU Kamala Harris y Donald Trump, y expresaron sus opiniones que, aunque fueron diferentes se centraron en dos temas específicos: la inmigración y el crimen.

En el restaurante Mezcal en San José se reunieron simpatizantes demócratas.

“Es tan importante escuchar estos debates, mantenernos informados con lo que está pasando las noticias porque ahorita es importante salir como comunidad porque cuando nosotros salimos en eso nos ponen prioridad, si ven que más latinos están saliendo a votar es cuando vamos a ver el cambio y nos van a poner más importancia porque van a saber que sí tenemos la voz y podemos cambiar las elecciones”, aseguró Tatiana Carrillo, asistió al watch party demócrata.

Una de las preocupaciones de Tatiana es que ningún partido ha cumplido con una reforma migratoria.

“Eso es lo que ocupamos, como comunidad necesitamos ver a más de nuestra comunidad, ciudadanos hemos trabajado por años en nuestras comunidades somos parte de los Estados Unidos y creo que ya es tiempo que nos reconozcan como ciudadanos”, indicó Carrillo.

Por su parte, simpatizantes del partido republicano se reunieron en Los Gatos.

Adolfo Palacios de descendencia mexicana dijo apoya la visión de Trump sobre la inmigración ilegal.

“Sí me pregunta mucho mi familia en México que el presidente Trump es racista, él no es racista, él no más quiere que entre la gente al país con visa o legalmente”, explicó Palacios.

El simpatizante aseguró que la actual administración no apoya a sus ciudadanos.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

“Que también protejan a los nacidos aquí y no más darle dinero a otra gente que viene de otros países”, dijo Palacios.

Otro punto que Adolfo indicó que la vicepresidenta Harris no tocó en detalle fue el crimen.

“Nunca se ha visto lo que se está viendo ahorita, crimen donde quiera, pero queremos leyes y el presidente Trump quiere dar dinero a los militares y dinero a la policía”, aseveró Palacios.

Las elecciones presidenciales serán el próximo 5 de noviembre.