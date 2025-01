Advertencia por fuertes vientos y posibles inundaciones costeras en el Área de la Bahía

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia por fuentes vientos e inundaciones costeras debido a las mareas altas que se registrarán durante el fin de semana en las costas de la Bahía.

La advertencia por fuertes vientos estará vigente desde la noche del viernes hasta el domingo a las 10:00 a.m., para gran parte del Área de la Bahía.

Se esperan vientos sostenidos de hasta 20-30 mph, con ráfagas de hasta 50 mph, en las montañas interiores del norte de la Bahía, las colinas del este de la Bahía, las colinas del este del condado Santa Clara y las montañas de Santa Cruz, dijo el NWS.

⚠️🍃A Wind Advisory has been issued for Fri night - Sun morning for the North Bay Interior Mountains, East Bay Hills, Santa Cruz Mountains, and the Eastern Santa Clara Hills. Expect North to Northeast winds of 20-30mph with gusts up to 50mph. #CAwx pic.twitter.com/iQKEQBvy0i

El aviso de inundaciones costeras estará vigente desde el sábado a las 5:00 a.m., hasta las 12:00 p.m., para San Francisco y los valles interiores del norte de la Bahía. Se esperan mareas altas que podrían inundar lotes, parques y caminos en áreas bajas, dijo el NWS.

Bayshore locations along the San Francisco and San Pablo Bay may experience minor coastal flooding around high tide Saturday morning. San Francisco high tide is 6.80 feet at 8:34 am Saturday. Do not drive around barricades or through water of unknown depth! #CAwx #BayAreaWX pic.twitter.com/TgNIxbWN0t