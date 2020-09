Aumenta presencia de vendedores ambulantes en La Misión de San Francisco

Desde la llegada de la pandemia, millones de personas perdieron sus trabajos debido a las restricciones impuestas por las autoridades de salud, por lo que muchos hispanos debieron tomar cartas en el asunto e ingeniárselas para poder subsistir y mantener a sus familias.

En el Distrito de La Misión, los vendedores ambulantes aumentaron debido a la alta necesidad de empleo.

Elías, padre y esposo, vende mascarillas en Mission Street y 21th Street, al no conseguir empleo, no tuvo otra opción que salir a la calle para conseguir el sustento de su familia.

“Pues no había otra opción de trabajo más que hacer esto”, aseguró Elías.

Sin embargo, este vendedor se enfrenta al riesgo de ser multado por vender sin permisos en la zona.

“Gracias a Dios hasta ahorita no me han dicho que me mueva de lugar ni nada”, dijo Elías.

Pero la pandemia no afectó solo a los que se quedaron sin trabajo, también afectó a personas como Ángela Rodríguez, quien tiene décadas en la zona vendiendo comida salvadoreña.

Ángela aseguró que antes de la pandemia su comida se vendía bastante pero ahora no.

Y a pesar de que las ventas ambulantes molestaban a los residentes y comerciantes locales, actualmente estos vendedores son ejemplo de lucha y perseverancia.

“Antes si molestaba, pero ahorita la verdad uno tiene que aceptar que todos tienen que buscar la forma de como principalmente comer y pagar la renta”, indicó Inés Estrada, residente de San Francisco.

El Distrito La Misión es uno de los más afectados por contagios de coronavirus, específicamente entre la comunidad hispana.