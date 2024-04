Buscan a responsables de atropello mortal en San José

La madrugada del miércoles fueron cerradas tres vías en San José debido a un accidente mortal.

Según la policía el choque involucró a dos vehículos y ocurrió un poco después de las 4:10 am en la zona de Nieman Boulevard y Elkins Way.

Debido a la colisión , Nieman Boulevard fue cerrado desde Laddie Way hasta la Blanding Avenue, mientras que Elkins way fue cerrado desde la avenida Pomeroy hasta Nieman Boulevard. La calle Daniel Maloney Dr. Fue cerrada de Brigadoon Way hasta Nieman Boulevard.

Según el Departamento de Policía este es el choque mortal número 12 en lo que va del año.