Atacan brutalmente a paleteros en Oakland

Durante los últimos meses los robos y las golpizas hacía vendedores de helados están a la orden del día en Oakland.

Noé Romero, paletero, ha vendido helados por las calles de la ciudad durante años y esto le han servido para proveer sustento a su familia, sin embargo, la semana pasada fue víctima de un brutal robo.

"Me atacaron 4 personas, 4 muchachos con armas de fuego, me la pusieron en la cabeza pidiendo el dinero con golpes en la cabeza para sentir la presión", afirmó Noe.

Este paletero ha sido víctima de este tipo de ataques en 5 oportunidades, pero en el último incidente, los ladrones no solo se llevaron su dinero, si no también lo golpearon con tanta fuerza que perdió sus dientes y le destrozaron su carrito de helados.

Esta situación ha sido muy difícil para Noé quien asegura que las pérdidas son cuantiosas.

"Significa quedarme sin dinero para la renta, para la comida, es una pérdida grande que no lo puedo ganar en poco tiempo. Esa cantidad es un trabajo de mucho tiempo porque lo que ganamos es muy poco", explicó Noe.

El trabajador calcula que las pérdidas oscilan entre $1,800 y $2,500.

Pero Noé no ha sido la única víctima de estos ataques.

Héctor Hernández, paletero, también fue golpeado y robado.

"Me golpearon, me quitaron el dinero que tenía de tres días, se lo llevaron y me destruyeron el carrito", dijo Héctor.

Ante esta situación, Noel Gallo, concejal de la ciudad prometió que habrá más vigilancia.

"No, no más vamos a tener policía caminando en estas calles, el concilio ya aprobó el dinero y también gente que no trae pistola pero si chalecos para proteger las calles", dijo Gallo.

Hasta el momento, el departamento de policía de la ciudad no se ha pronunciado ante estos casos.