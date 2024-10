“Vete a México a vender”: atacan a vendedor ambulante en el centro de California

VISALIA, California - Un vendedor ambulante del centro de California se disponía a vender sus elotes como de costumbre cuando el pasado lunes de 22 de octubre fue golpeado por uno de los residentes del área.

"Mejor vete a México a vender", le dijo el vecino, de acuerdo a la víctima Juan Diego Loreto, quien cuenta que hace dos años vende en el mismo lugar, en las afueras de la preparatoria Mt. Whitney, en Visalia.

"Me agarró y me pegó en la frente, en la sien y me empecé a defender, no iba a dejar que me golpeara", cuenta Loreto.

El vecino ofuscado y molesto le gritó al vendedor, lo empezó a golpear a él y al carrito. "Quebró el tarro de basura, tiró los churros, los elotes que tenca preparados, todo lo tiró, las sodas también", relató el hombre afectado a Telemundo Fresno.

Todos sus elotes, raspados, churros y aguas frescas quedaron en el suelo, perjudicando su jornada laboral.

La situación provocó a los estudiantes y jóvenes presentes, quienes empezaron a grabar y a defender a Juan. Todo el ataque quedó registrado en video y el ataque ya se viralizó en redes sociales generando la indignación de los usuarios y residentes de Visalia.

La policía de Visalia llegó al lugar y luego de revisar los registros audiovisuales, procedieron a arrestar al individuo. Se trata de Joshua Martino, quien enfrenta cargos por agresión y vandalismo y que este jueves compareció ante el juez en Porterville.

Juan Loreto Villalobos dijo que deberá reparar su carrito antes de volver salir a vender, además aclaró que cuenta con todos los permisos en regla, exigidos por el ayuntamiento de Visalia.