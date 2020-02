Activistas protestan en contra de los operativos de ICE en Santa Rosa

Miembros de organizaciones proinmigrantes se apostaron el martes a las afueras de la Corte Superior del Condado de Sonoma en Santa Rosa para expresar su repudio luego de que oficiales de inmigración detuvieran a dos personas la semana pasada.

Los arrestos del 18 de febrero ilustraron el enfrentamiento entre los funcionarios federales de inmigración y las ciudades locales, los condados y el estado de California que se declararon a sí mismos como santuarios para inmigrantes.

"Escuchamos que (el presidente Donald) Trump amenaza con una actividad más agresiva en los santuarios, es muy probable y es por eso que las redadas se llevaron a cabo aquí para enviar un mensaje", dijo Renee Saucedo, directora del programa en el Graton Day Labor Center, "No les importan las políticas estatales o locales que protegen a los inmigrantes indocumentados", dijo Saucedo.

La Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Sonoma, la Oficina del Defensor Público y las oficinas del Consejo del Condado condenaron la semana pasada los arrestos, y el Aguacil del Condado de Sonoma, Mark Essick, dijo que su oficina no colaboró ​​con los agentes del Departamento de Seguridad Nacional en los arrestos.

Los arrestos de la semana pasada disuaden a los inmigrantes de acceder a los servicios a los que tienen derecho, dijo Saucedo.

"Nuestra alianza de organizaciones seguirá el liderazgo de los propios inmigrantes y trabajaremos con funcionarios locales y estatales para asegurarnos de que esto nunca vuelva a suceder", dijo Saucedo.

Los oradores en la protesta pidieron el fin de la presencia de ICE en el condado, la separación de las familias y lo que dijeron fue aterrorizar a los miembros de la comunidad.

"Estamos deshumanizados, maltratados y atacados, incluso cazados", dijo una mujer.

Los partidarios corearon: "¡Ya es suficiente!" y "¡No más ICE en el condado de Sonoma!"

"No estoy enojado, estoy triste por cómo ICE está destruyendo familias", dijo Eliseo Domínguez, del Centro Graton Day Labor Center. "Ya no queremos sentirnos como animales cazados. Vivo aquí para trabajar y tener una vida mejor para mí y mi familia. No somos delincuentes, somos una comunidad de trabajadores. No queremos ICE en nuestros parques y en nuestras ciudades ", dijo Domínguez.

Por su parte, la Red de Respuesta Rápida del condado dijo que aunque no pudieron evitar los arrestos en la corte, lograron impedir el arresto de una persona el miércoles.

“Pudimos enviar 7 observadores legales nos dimos rápido cuenta que no tenían una orden de un juez para entrar a la casa y afortunadamente no abrieron la puerta porque sabían sus derechos”, afirmó Beatriz Camacho, miembros de la red de respuesta rápida.