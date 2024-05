Empleado abre fuego en lavandería de Pensilvania, dejando dos muertos y tres heridos

Un empleado abrió fuego en el interior de una lavandería industrial cerca de Filadelfia el miércoles, matando al menos a dos personas e hiriendo a otras tres de gravedad, dijeron las autoridades.

El hecho tuvo lugar en el interior de Delaware County Linen Inc., ubicada en la cuadra 2626 de West 4th Street, antes de las 9:00 a.m. del miércoles, 22 de mayo.

El alcalde de Chester City, Stefan Roots confirmó a TELEMUNDO 62 que la lavandería lleva 30 años operando en esa comunidad y que entre los heridos figuraba el supervisor del pistolero. "Se trata de un negocio que limpia y plancha los manteles y las servilletas de los restaurantes y otros establecimientos en la ciudad. Es un trabajo sencillo, pero muy necesario", apuntó.

“Esto es una verdadera tragedia. Les pido que tengan a los tres sobrevivientes, que están en muy mal estado de salud, en sus oraciones”, destacó Stollsteimer. “El pistolero fue apresado y no representa un peligro para la comunidad inmediata”.

El funcionario explicó que el individuo huyó de la tienda de telas en un vehículo, el cual no quiso describir para no alterar la investigación, pero fue detenido en medio de una parada de tránsito por brigadas de uniformados de la Policía de Trainor, una ciudad contigua. Allí recuperaron una pistola (“handgun”) que se cree fue utilizada en la balacera.

La detención tuvo lugar justo en las afueras de la casa del sospechoso donde habría llegado tras el tiroteo en su lugar de trabajo.

“Yo alcancé a escuchar el sonido de la sirena de la Policía y entonces me levanté y alcance a ver por la ventana que tenían al señor ahí tirado esposado y se lo llevaron”, relató la vecina del presunto pistolero, Cristina Martínez. “No lo conozco, solo lo he visto afuera lavando el carro y supe quién era. No estoy al tanto de lo que pasó, pero el señor vive por aquí y lleva poco tiempo, unas dos semanas”.

"Hasta el momento estamos procesando el lugar de los hechos e interrogando al sospechoso. No podemos revelar más del individuo porque fue detenido”, agregó Stollsteimer.

Adelina Orozco, empleada de la lavandería, dijo que tanto ella como otros de los trabajadores salieron corriendo del establecimiento cuando escucharon los tiros. “Vimos a una persona corriendo tras de los compañeros y salimos corriendo por miedo”.

La investigación sigue activa.

Isabel Sánchez con el reportaje desde Delaware County, Pensilvania.

El fiscal de distrito Jack Stollsteimer ofrece detalles de lo ocurrido en el negocio Delaware County Linen.