Padre pide que perdonen a su esposa acusada de matar a sus hijos

DUXBURY, Massachusetts - Patrick Clancy habló por primera vez, un día después de que se anunciara que su bebé había sucumbido a sus heridas, y varios días después de que sus otros dos hijos murieran, supuestamente a manos de su madre en su casa de Duxbury, Massachusetts.

El padre de South Shore permaneció en silencio mientras su esposa, Lindsay Clancy, estaba bajo custodia policial en un hospital de Boston luego del trágico incidente del martes pasado en la casa de la pareja en Summer Street.

Su esposa, una empleada del Hospital General de Massachusetts de 32 años y nativa de Connecticut, enfrenta dos cargos de homicidio, tres cargos de estrangulación y tres cargos de asalto y agresión con un arma mortal. Se sospecha que estranguló a sus hijos mayores: Cora, de 5 años, y Dawson, de 3.

Las autoridades no han dicho cómo murió Callan, de 8 meses, pero fue declarado muerto el viernes en el Boston Children's Hospital después de haber sido hospitalizado con lo que los fiscales describieron inicialmente como "evidencia de daño". Los fiscales no han dicho si buscarían un tercer cargo de homicidio o cualquier otro cargo nuevo en el caso.

Patrick Clancy es quien llamó al 911 poco antes de las 6:15 p.m. el martes para informar que su esposa había intentado suicidarse. Cuando los socorristas llegaron a la casa, encontraron a Lindsay Clancy, junto con los tres niños, inconscientes y con signos evidentes de trauma, dijo el fiscal de distrito del condado de Plymouth, Tim Cruz.

Los asesinatos han sacudido a la comunidad de la costa sur de Duxbury, y muchos se preguntan qué podría llevar a una madre a supuestamente matar a sus tres hijos, de quienes se ha dicho que tenían una "vida hermosa".

PATRICK CLANCY HABLA DE SU ESPOSA

El sábado, Patrick Clancy abordó las especulaciones sobre la salud mental de su esposa y dijo en un comunicado que recientemente había sido retratada "en gran parte por personas que nunca la conocieron y nunca supieron quién era la verdadera Lindsay".

Continuó diciendo que su "condición" había empeorado rápidamente recientemente, aunque no especificó con qué estaba luchando.

Las autoridades no han comentado sobre un posible motivo en el caso o sobre el estado mental de la madre, pero las fuentes le dijeron a NBC10 Boston que Lindsay Clancy vivía con depresión posparto.

"Nuestro matrimonio fue maravilloso y se fortaleció diametralmente a medida que su condición empeoraba rápidamente. Me enorgullecía tanto ser su esposo como lo era ser padre y me sentí persistentemente afortunado de tenerla en mi vida", dijo. "Entendíamos mutuamente la realidad de que las personas pueden tener días malos, pero nos apegamos a la regla de que cuando uno de nosotros se perdía, el otro siempre estaba allí para llevarlo a casa, siempre. Le encantaba ser enfermera, pero nada se comparaba con su intenso amor por nuestros hijos y dedicación a ser madre. Era todo lo que ella siempre quiso. Su pasión me enseñó a ser un mejor padre".

Patrick Clancy también dijo que perdonó a su esposa por lo que supuestamente hizo, y pidió a otros que "encontraran en lo profundo" de sí mismos para hacer lo mismo.

"La verdadera Lindsay amaba y se preocupaba generosamente por todos: yo, nuestros hijos, familiares, amigos y sus pacientes. Las fibras mismas de su alma son amorosas", escribió. "Todo lo que deseo para ella ahora es que de alguna manera pueda encontrar la paz".

EL DUELO DE PATRICK CLANCY

Patrick Clancy dijo que "la conmoción y el dolor son insoportables e implacables", y señaló que constantemente recuerda a sus hijos, y con el poco sueño que duerme, sueña con ellos "una y otra vez".

“Muchas personas han dicho que no pueden imaginar y tienen razón, no hay absolutamente nada que pueda prepararte”, escribió. "Cualquier padre sabe que es imposible entender cuánto amarás a tus hijos hasta que los tengas. Lo mismo vale para entender la devastación de perderlos. Cora, Dawson y Callan fueron la esencia de mi vida y estoy completamente perdido sin ellos."

"Mi familia fue lo mejor que me ha pasado. Me enorgullecía mucho ser el esposo de Lindsay y el padre de Cora, Dawson y Callan", agregó. "Me dieron un propósito y nunca lo di por sentado. Ahora hay un vacío masivo donde alguna vez estuvo ese propósito".

El afligido padre pasó a describir a cada uno de sus hijos, recordando lo que tenían de especial Cora, Dawson y Callan.

CORA CLANCY

Patrick Clancy recordó a su hija Cora por su "risa contagiosa" y dijo que era "increíblemente hermosa".

"Ella era la cautelosa, pero en realidad era porque era muy cariñosa. Solía decir que quería ser doctora y mamá cuando fuera grande y que practicaría haciéndole chequeos a Callan. Si salía de casa para ir a alguna parte, elegía a alguien que cuidara de Caroline y Charlotte, sus muñecas bebés. Tenía todos los accesorios para muñecas disponibles, por lo que sus niñeras estaban bien equipadas. Antes de cumplir 2 años, ya las envolvía en pañales perfectos. Le diríamos que es una 'mamá buena'. Amaba a todos los bebés, tanto reales como ficticios".

También le encantaban los perezosos, los unicornios, las fiestas de té, ir a almorzar con Nana y el abuelo y dar regalos a la gente, agregó Patrick Clancy sobre su hija.

"Ella sabía todo sobre las princesas, su favorita era Sofía 1ra. Realmente amaba a sus hermanos y a nosotros y lo decía a menudo con su dulce voz. Hicimos muchas actividades de padre e hija juntos, como esquiar y visitar San Francisco o simplemente hablar".

DAWNSON CLANCY

Patrick Clancy dijo que su hijo del medio tenía "hermosos, audaces ojos marrones que brillaban con amistad".

"Era naturalmente gracioso y generoso más allá de la norma de un niño pequeño típico, siempre dispuesto a compartir sus juguetes con los demás. Por todo el amor que recibía, siempre devolvía más. Su mejor cualidad era su pura amabilidad. Le encantaban los camiones, los tractores. , dinosaurios, Paw Patrol, 'chicos trabajadores' y estar al aire libre. Era aventurero y travieso y disfrutaba causando problemas, lo que normalmente le resultaba divertido. También era notablemente inteligente. Siempre decíamos que si no ahorrábamos lo suficiente para la jubilación, era todo estará bien, viviremos en la casa de huéspedes de Dawson", compartió Patrick Clancy.

Agregó que Dawson lo abrazaba más fuerte que la mayoría de los adultos y todas las noches le decía con palabras consistentes a la hora de acostarse, sin falta, “buenas noches papá, te amo”.

"Tuvimos un vínculo especial desde el primer día. Era mi amigo, mi primer hijo y realmente un regalo".

CALLAN CLANCY

Patrick Clancy recordó a su tercer hijo como el "tranquilo".

"Siempre dije que era porque era el tercer hijo: tuvo que adaptarse y lo hizo con facilidad. Nació sin apenas problemas y, por mucho, fue nuestro mejor durmiente. Era simplemente un bebé increíblemente feliz y vibrante, que sonreía constantemente". Nuestro apodo para él era 'Happy Callan'".

"Estaba sentado solo y se notaba que disfrutaba de su creciente independencia, ya que agarraba cualquier objeto que tuviera a su alcance. A veces se unía a mis llamadas de Microsoft en segundo plano, jugando con sus nervios. Mantenía mi cámara encendida, demasiado orgulloso". Comenzó a decir 'Dada' cada vez que entraba en la habitación. El último momento que tuvimos juntos fue nuestra rutina. Salía de mi oficina al final del día y lo columpiaba entre mis piernas mientras él se reía. y sonrió".

"Si alguna vez tenía un mal día, Callan siempre sabía cómo curarme. Tal vez por eso aguantó un poco más, para evitarme cualquier dolor que pudiera. Por muy insoportable que fuera, tuve la suerte y la gratitud de sentir su calidez hasta su último momento. La fe es mi única esperanza de creer que él sintió el mío", agregó Patrick Clancy, señalando que Callan murió "con una enorme valentía a pesar de ser tan pequeño".

"Tal vez fue su forma de demostrar lo que debo hacer para seguir adelante. Siempre intentaré inspirarme en él. Siempre será mi pequeño héroe".

EFUSIÓN DE APOYO

Patrick Clancy agradeció a todos por la gran cantidad de amor y apoyo, y señaló que la calidez que ha recibido ha sido palpable y la generosidad que se le mostró le da la esperanza de que pueda concentrarse en "algún tipo de curación". Agregó que ve y agradece los mensajes y aportes de todos.

"Prometo que pondré toda mi energía en sanar y redescubrir mi propósito. Se lo debo a todos ustedes, a los bomberos y la policía de Duxbury, a nuestros compasivos trabajadores de la salud, a nuestros líderes religiosos locales, a la comunidad de Microsoft y especialmente a Cora, Dawson, y Callan", escribió. “No sé cómo ni cuándo podré hacerlo, pero su amor y generosidad me ayudarán a comenzar. Sé que el amor siempre gana”.

"Cora, Dawson y Callan, me dieron mucho en su poco tiempo aquí", concluyó su declaración. "No sé si el dolor desaparecerá alguna vez, pero haré todo lo posible para continuar en tu honor. Dada te quiere mucho y siempre te recordará".