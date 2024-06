Arde el sur de California: ve en el mapa dónde están los incendios

Los fuertes vientos avivaron varios incendios forestales que comenzaron durante el fin de semana en el sur de California.

El siguiente mapa muestra dónde se están produciendo incendios forestales en la zona. Haga clic en cada ícono de incendio para obtener detalles sobre el incendio.

Incendio Post: condados del norte de Los Ángeles y Ventura

Los fuertes vientos avivaron las llamas durante el fin de semana, empujando el incendio en los condados del norte de Los Ángeles y Ventura a 15,611 acres con 20% de contención.

El incendio comenzó el sábado por la tarde en el área de Gorman cerca de la autopista 5. Estaba contenido en un 8 por ciento el lunes y amenazaba las estructuras cercanas. Alrededor de 1,200 personas fueron evacuadas del Área Recreativa Vehicular Estatal de Hungry Valley.

El viento continuó empujando las llamas hacia el sur, hacia Pyramid Lake, que también estaba cerrado.

Incendio Max: Lancaster

Los bomberos detuvieron el avance del incendio Max, que quemó varios edificios en Lancaster. El incendio arrasó aproximadamente 338 acres de maleza y quemó algunas estructuras y automóviles el domingo en una zona residencial.

Incendio Hesperia: Condado de San Bernardino

El incendio de Hesperia estaba contenido en un 72% el lunes por la noche después de quemar 1,078 acres en el condado de San Bernardino. El incendio se informó el domingo por la tarde cerca de la cuadra 8000 de Chase Avenue.

Incendio Lisa: Moreno Valley

Los bomberos trabajaron toda la noche para aumentar la contención alrededor de un incendio forestal de más de 800 acres al este de Moreno Valley.

El incendio se reportó el domingo, alrededor de la 1 p.m., cerca de la intersección de Gilman Springs Road y Alessandro Boulevard en la comunidad del condado de Riverside. El incendio creció a 892 acres y estaba contenido en un 95% el lunes por la noche.

No se reportaron heridos ni evacuaciones. La causa del incendio continúa bajo investigación.

Incendio Tuscany: Palm Springs

El incendio de Tuscany arde en el área de Palm Springs en el condado de Riverside. Ha quemado alrededor de 350 acres y está contenido en un 50%, según Cal Fire. El incendio comenzó el lunes alrededor de las 11:30 horas.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English