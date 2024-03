¿Qué pasa ahora con el juicio contra Trump en Georgia tras el fallo a favor de la fiscal?

El fallo de un juez de Georgia el viernes donde rechazó descalificar a la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, de su caso de interferencia electoral contra el expresidente Donald Trump y sus coacusados por motivos de conflicto de intereses podría permitir que la fiscalía vuelva a encarrilar rápidamente el caso, pero existen posibles escollos.

Una posible obstrucción fue eliminada el viernes por la tarde cuando Willis aceptó la renuncia de Nathan Wade, el fiscal especial que nombró para dirigir el caso.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

El juez del Tribunal Superior del condado de Fulton, Scott McAfee, dijo en su fallo del viernes que Willis y su oficina o Wade tenían que abandonar el caso después de descubrir que su relación romántica con Wade resultó en una "apariencia de incorrección".

Wade presentó su renuncia más tarde el viernes y dijo que renunciaba en parte "para hacer avanzar este caso lo más rápido posible".

Si Willis hubiera aceptado abstenerse del caso, el Consejo de Fiscales tendría que encontrar otro fiscal con los recursos para hacerse cargo del extenso y políticamente cargado caso, un proceso que probablemente garantizaría que el caso no fuera a juicio hasta el próximo año. año como mínimo.

Si bien Trump y sus coacusados en el caso no tienen la capacidad de apelar la decisión de McAfee de no descalificar a Willis en esta etapa del caso, podrían pedirle a McAfee que apruebe un "certificado de revisión inmediata", que esencialmente tendría el mismo efecto. efecto.

El abogado de Trump, Steve Sadow, sugirió en un comunicado el viernes que podría solicitar dicha revisión.

"Si bien respetamos la decisión del Tribunal, creemos que el Tribunal no le dio la importancia adecuada a la mala conducta procesal de Willis y Wade", dijo Sadow. "Usaremos todas las opciones legales disponibles mientras continuamos luchando para poner fin a este caso, que nunca debería haberse presentado en primer lugar".

La fiscal de distrito podrá seguir al frente del caso contra el exmandatario si su pareja se retira del mismo, dictaminó un juez. Para ver más de Telemundo, visita https://www.nbc.com/networks/telemundo

El juez se ha mostrado abierto a aprobar este tipo de revisiones antes y recientemente.

En un fallo separado a principios de esta semana en el que desestimó seis de los cargos contra Trump y algunos de sus coacusados, McAfee dijo que "probablemente aceptaría" tal solicitud si la oficina del fiscal de distrito decidiera que quería impugnar su fallo.

Pero Amy Lee Copeland, abogada defensora y ex fiscal federal en Georgia, dijo que el hecho de que el juez no incluyera un lenguaje similar en el fallo del viernes podría ser una señal de que no ve esta decisión de la misma manera.

Si la decisión se somete a una revisión de apelación, no está claro si el caso procederá mientras esa revisión esté pendiente.

Norm Eisen, que trabajó para los demócratas de la Cámara de Representantes durante el primer juicio político a Trump, dijo que no creía que fuera necesaria una suspensión ya que el fallo del juez "dejó claro" que ninguna de las acusaciones "se refiere a las pruebas de este caso" ni a la "cuestión". del derecho de cualquier acusado a ser juzgado o no."

Copeland dijo que si el Tribunal de Apelaciones del estado acepta escuchar una revisión inmediata, podría haber una suspensión del procedimiento, pero agregó que no cree que los acusados superen los obstáculos necesarios para obtener una revisión.

POSIBLE FECHA DE INICIO DEL JUICIO CONTRA TRUMP EN GEORGIA

McAfee aún no ha fijado una fecha para el juicio en el caso.

En noviembre, la oficina del fiscal del distrito había solicitado un juicio para el 5 de agosto de 2024.

Sadow le dijo al juez en una audiencia en diciembre que esa fecha sería la “interferencia electoral más efectiva en la historia de Estados Unidos”, dado que era probable que Trump fuera el candidato presidencial republicano para entonces. (Trump se convirtió en el virtual nominado a principios de esta semana).

Los abogados de Trump pidieron que el juicio se programara para después de las elecciones y dijeron que si gana, tendría que tener lugar después de cumplir su mandato.

Wade le dijo al juez que no creía que un juicio en agosto "impidiera de ninguna manera la capacidad del acusado Trump para hacer campaña o hacer lo que sea necesario para postularse para el cargo", al tiempo que reconoció que se espera que dure al menos cuatro meses.

LOS OTROS TRES JUICIOS CONTRA TRUMP

La oficina del fiscal del distrito había argumentado que la fecha de agosto tenía sentido debido a los otros tres juicios penales de Trump que estaban programados para principios de 2024. Sin embargo, todas esas fechas de juicio ahora están en el aire.

Trump se ha declarado inocente en los cuatro casos, que según él son parte de una "caza de brujas" partidista.

Un juicio en el caso de interferencia federal de Trump en las elecciones, que estaba programado para el 4 de marzo, quedó en suspenso indefinidamente mientras la Corte Suprema de Estados Unidos evalúa las reclamaciones de inmunidad presidencial de Trump.

Otro juicio en Florida por cargos federales de que Trump manejó mal y ocultó documentos clasificados todavía está oficialmente programado para el 20 de mayo, pero la jueza designada por Trump que supervisa ese caso ha indicado que retrasará esa fecha.

El tercer caso, el caso del fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, que alega que Trump falsificó registros comerciales para encubrir pagos de dinero a una estrella de cine para adultos, estaba programado para ir a juicio el 25 de marzo, pero esa fecha se pospuso hasta al menos el próximo mes. .

El juez Juan Merchán aceptó la demora después de que los fiscales federales de Nueva York entregaran tardíamente más de 100,000 páginas de pruebas relacionadas con el testigo clave del estado en el caso, Michael Cohen.

Eisen dijo que la incertidumbre en torno a las otras fechas del juicio ha creado una oportunidad para que Willis intente ir a juicio antes de agosto. "Deberían solicitar un juicio rápido", dijo Eisen. "Han dicho antes que podrían estar listos en 30 días", añadió, y "ahora que hemos superado el espectáculo secundario", "la necesidad es acelerar".