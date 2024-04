Quién es el millonario que proporcionó los $175 millones para fianza de Trump en caso de fraude

NUEVA YORK - Proporcionar la fianza de apelación de 175 millones de dólares de Donald Trump cuando otras aseguradoras no lo harían es algo habitual para el financiero de California Don Hankey. Como presidente del Hankey Group of Companies, con sede en Los Ángeles, que incluye una aseguradora, un prestamista de automóviles de alto riesgo y una firma de inversión en bienes raíces comerciales, Hankey ha amasado una fortuna asistiendo a prestatarios que otras firmas financieras evitan.

La ayuda de Hankey a Trump ha puesto al poco conocido multimillonario en el centro de atención. Pero en los últimos años, varias de las operaciones de sus empresas atrajeron la atención del Departamento de Justicia de Estados Unidos, la Oficina de Protección Financiera del Consumidor y el Departamento de Seguros de California. Desde 2015, los reguladores han tomado medidas contra las empresas de Hankey cuatro veces, según muestran los registros públicos.

En 2017, por ejemplo, el Departamento de Justicia presentó una denuncia ante un tribunal federal de California contra Westlake Financial, el gran prestamista de automóviles de alto riesgo de Hankey. Con una red de 50,000 concesionarios de automóviles y 3,000 millones de dólares en activos gestionados, Westlake Financial se autodenomina “¡El Sí! ¡Sí! Prestador."

Westlake y su filial Wilshire Commercial Capital, según alega la denuncia del Departamento de Justicia, recuperaron ilegalmente al menos 70 vehículos propiedad de miembros del servicio militar protegidos por la Ley de Ayuda Civil para Miembros del Servicio. Las empresas pagaron 761,000 dólares para resolver las acusaciones. Cinco años más tarde, el Departamento de Justicia volvió con otra denuncia contra Westlake, alegando que no había proporcionado a los miembros del servicio los beneficios de tasas de interés que se les debían según la ley. La empresa pagó 225,000 dólares para resolver ese asunto.

"Los miembros del servicio hacen enormes sacrificios y tenemos la responsabilidad de proteger sus derechos y garantizar que tengan pleno acceso a importantes beneficios garantizados por la ley", dijo Martín Estrada, Fiscal Federal para el Distrito Central de California, en el momento del acuerdo. .

Hankey no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Hankey tiene una fortuna de 7,400 millones de dólares, según Forbes, y sus empresas controlan 23,000 millones de dólares en activos y emplean a más de 3,000 empleados, según el sitio web de la empresa. Sus ocho entidades financieras incluyen Westlake y Knight Insurance Group, cuya unidad proporcionó el bono de apelación a Trump, una firma de inversión en bienes raíces comerciales y proveedora de financiamiento de flotas para compañías de alquiler de automóviles. También es un gran accionista de Axos Financial, la empresa de San Diego cuyo banco refinanció algunos préstamos de Trump en 2022 cuando otros bancos se opusieron.

La fianza de apelación proporcionada a Trump por Knight Specialty Insurance de Hankey impide que la Fiscal General de Nueva York cobre la sentencia de 464 millones de dólares que ganó contra Trump y sus coacusados en un caso de fraude civil mientras Trump la apela. El juez que supervisó el asunto determinó que los acusados habían cometido fraude "persistente" durante varios años.

Algunos clientes de Hankey no están contentos con las prácticas de su empresa, según quejas de consumidores presentadas contra Westlake ante la Oficina Federal de Protección Financiera del Consumidor. Durante el año pasado, los registros compilados por la agencia muestran un flujo casi diario de acusaciones de clientes contra Westlake, que van desde vehículos embargados indebidamente, cargos por un préstamo al que el cliente no se inscribió y no proporcionar saldos de préstamo e historiales de pagos precisos a agencias de informes crediticios. Tales imprecisiones pueden paralizar la capacidad de los consumidores para obtener otros préstamos, arrendar residencias o incluso conseguir empleos.

Los clientes que se atrasan en sus préstamos para automóviles también dicen que los empleados de Westlake los llaman repetidamente, según muestran los registros de quejas. “Incluso cuando tengo un acuerdo de pago, seguirán llamando hasta 6 veces al día, 7 días a la semana”, escribió un prestatario de Florida el mes pasado.

Las empresas Hankey también han estado sujetas a acciones regulatorias por parte de la CFPB y del Departamento de Seguros de California. Según un decreto de consentimiento de 2015 presentado por la CFPB contra Westlake y su filial Wilshire, la CFPB encontró que Westlake y Wilshire presionaron a los prestatarios utilizando prácticas ilegales de cobro de deudas. Unos 176,000 clientes se vieron afectados, según la orden de consentimiento.

Según la CFPB, Westlake y Wilshire cambiaron los términos de los préstamos sin informar a los prestatarios, acumulando intereses adicionales sobre los préstamos. Las empresas también supuestamente engañaron a los clientes manipulando los identificadores de llamadas y haciéndose pasar por empleados que llamaban desde floristerías o pizzerías para engañar a los prestatarios para que revelaran su ubicación o la de sus vehículos con fines de recuperación. En otros casos, los agentes de cobranza de Westlake hicieron creer a los prestatarios que sus vehículos serían liberados si pagaban una suma determinada, generalmente menos que el monto total adeudado. Una vez que se realizaron esos pagos, Westlake no entregó los vehículos, según descubrió la CFPB. Westlake y Wilshire no admitieron ni negaron los hallazgos, pero pagaron 44 millones de dólares a los clientes y una multa de 4.25 millones de dólares.

KnightBrook Insurance, otra empresa de Hankey, fue citada por el Departamento de Seguros de California en 2015 por una serie de violaciones en la forma en que manejó las reclamaciones de los clientes. Durante un período de un año, el departamento revisó 127 reclamos de protección de automóviles y garantías manejados por KnightBrook y encontró 45 violaciones del código de seguros estatal.

Esas presuntas violaciones incluyeron no incluir tarifas en los acuerdos por pérdida total que recibieron los clientes, no "realizar y llevar a cabo diligentemente una investigación exhaustiva, justa y objetiva de un reclamo"; falta de pago de las tasas del certificado de salvamento; y falta de pago de cargos de remolque razonables.

Según el informe, KnightBrook estuvo de acuerdo con las conclusiones del estado y dijo que "tiene la intención de implementar acciones correctivas en las jurisdicciones donde corresponda".