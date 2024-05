“Me tocó el corazón”: quiso hacer un favor y terminó estafada por miles de dólares en San José

La dueña de un negocio fue estafada luego de que uno de sus clientes frecuentes le pidiera el favor de cambiar dos cheques por miles de dólares en San José.

"Me dice por favor, eso me lloró, y la verdad no sé cómo yo caí, pero pues me tocó el corazón y él me dijo ´necesito pagar la renta´ y que no tenía dónde depositar, que necesitaba el dinero urgente", relató Caryne Sánchez, dueña del negocio.

En total, Caryne perdió $3,500.

"En ese momento yo dije me robaron o sea fue una estafa, lo intenté llamar, escribir y el número que en ese momento él me lo dio cuando cambié el cheque no contestaba", indicó Caryne.

La mujer cambió un cheque por $1,000 y el otro por $2,500, y aunque al día siguiente el dinero apareció en su cuenta bancaria, cinco días después, la historia ya era otra.

"Yo llamé rápido al banco y le dije, ´mira yo hice un depósito de ese cheque´ y el banco me dijo ´el Zelle donde hiciste el depósito esa cuenta se bloqueó porque pues hay varias denuncias de fraude´", aseguró Caryne.

Telemundo 48 ayudó a Caryne a contactar al Departamento de Policía de San José, para realizar el reporte, y mientras hablamos con ellos, compartieron algunos consejos para evitar ser víctima de fraude de cheques sin fondos.

Nunca aceptes un cheque si el pagador indica que debe hacer un depósito para cubrirlo

Llama al banco si tienes dudas

Recuerda que los cheques sin fondos suelen reflejar una cantidad al inicio, pero no garantiza que los fondos existan.

"De hecho he hablado con dos personas, una pues sí le debe también dinero le hizo la misma modalidad de fraude, y otra persona le prestó dinero como $2,000. Solamente le pagó como $900 y el resto dijo que no le iba a pagar", aseveró Caryne.

Por ahora, la dueña del negocio no sabe si su dinero regresará, pero si quiere alertar a la comunidad de esta clase de estafas.

"No es fácil emprender solamente, las personas que lo han hecho, saben lo difícil que es sacrificios, trasnocho muchas cosas que uno tiene que hacer para estar medio bien, y que pues otra persona de la nada te quite mucho pues es frustrante", añadió Caryne.