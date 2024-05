Preocupación ante aumento de indigentes en Willow Street en San José

El área de Willow Street continúa presentando problemas con el gran número de personas sin hogar que habitan en un campamento justo al lado de esta zona en San José.

Isabel Ávila, residente, aún recuerda con temor un incidente que le ocurrió cuando iba pasando al lado del campamento de personas sin hogar.

“Iba pasando yo en el puente cuando me aventaron una piedra y me quebraron el vidrio de mi camioneta, y venía mi niña y casi le pegan a ella”, recordó Isabel.

Desde que ocurrió el incidente, teme pasar por la calle, pero no le queda mucha opción, este campamento está entre su casa y la zona comercial más cercana.

“El día de hoy sí se puso un poco medio pensativo porque entró una persona sin voltear a mirar ni preguntar nada y nada más entró por aquí y salió por la otra puerta, nos quedamos sacados de honda porque sí se mira mucho homeless y habían hablado de que los iban a mover a otro lugar”, aseguró Filomena Hernández dueña de la florería Be Unique.

Fue en la florería de Filomena que hace solo unos días los residentes se reunieron con el alcalde Matt Mahan y el concejal de su distrito para pedir soluciones.

Una solución por parte de Valley Water fue instalar estas rejas que impiden el paso al río Guadalupe y a la zona donde normalmente estaban las carpas.

“Limpiaron y metieron hasta máquinas y quitaron la tierra y todo porque estaban al lado del puente entonces de ahí los quitaron y se vinieron a este lado y hay muchos ya, antes eran tres cuatro casitas y ahora son más”, aseguró Isabel.

Son al menos 11 carpas que se encuentran en el área, entre estas las de este residente que nos pidió proteger su identidad.

“Entiendo que los moleste, yo cuando pagaba impuestos me hubiera molestado que mis hijos tuvieran que caminar donde hay basura y suciedad, pero la situación es que no estamos aquí por gusto, estamos aquí porque no podemos pagar las rentas que se nos piden, el valle de Santa Clara es de lo más caro para rentar”, dijo el residente.

Las vallas que los residentes dicen fueron removidas fueron instaladas por Valley Water

Telemundo 48 contactó a Valley Water para ver si estaban conscientes del campamento que actualmente estaba en su propiedad y nos dijeron:

“Hace aproximadamente dos meses nos enteraron de las carpas dentro de las vallas y tomamos medidas como poner obstáculos para impedir la entrada de vehículos pero una solución más permanente debe ser estudiada por el comité junto a la ciudad para proceder de forma humana”, aseveró Matt Keller, portavoz de Valley Water.

La próxima reunión que realizará Valley Water sobre el tema será el próximo viernes 17 de mayo a 1:00 p.m., y estará abierta al público.