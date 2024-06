Alarmante cifra de suicidios entre trabajadores de la construcción, según los CDC

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) dio a conocer un reporte en que aseguran que es alarmante la cifra de trabajadores de la construcción que mueren a causa del suicidio.

En el año 2022, alrededor de 6,000 hombres trabajadores de construcción se quitaron la vida.

“Es una cifra alarmante y luego en nuestra cultura, en los latinos, tenemos lo que llamamos el machismo y el bullying o en México le decimos la carrilla. No podemos expresar nada porque luego, luego viene la carrilla o el bullying”, indicó Josué García, presidente de Genesis Silicon Valley.

Por años, Josué fue trabajador de construcción y ahora se dedica a luchar por los derechos de los trabajadores de construcción en San José, donde aseguró que esta tasa de suicidios es muchísimo más alta comparada a la de muertes por accidentes en el lugar de trabajo. Él dijo que hay varios factores que llevan a estas alarmantes cifras.

“Está el costo de vida, que aquí es muy caro. El transporte, el manejar horas y horas y horas y eso añade mucho más y sobre todo el no estar con tu familia te causa estrés”, dijo Josué.

Según las últimas cifras del Centro de Investigación y Formación en Construcción (CPWR, por sus siglas en inglés) comparándose al índice de suicidio en la población general, los hombres trabajadores de construcción tienen un 65% más de probabilidades de quitarse la vida.

Pero hay ayuda disponible, según Josué, actualmente el 80% de los proyectos de construcción comerciales cuentan con un sindicato, las cuales hacen obligatorio que se cubran los gastos de profesionales de salud mental para todos estos obreros.

“Fíjate que lo curioso es que no llegaban porque decían ´yo tengo algo o me pasa algo´ si no que llegaban porque decían, ´fui infiel a mi esposa o voy a perder mi matrimonio o mis hijos no quieren hablar conmigo´ y ni había esa consciencia y todavía no la hay de decir algo me pasa a mí y quiero cambiar yo”, Carmen Román, psicóloga.

Román empezó a ver más y más trabajadores de construcción llegar a su consultorio durante la pandemia, teniendo en cuenta que en California el 55% de los trabajadores de construcción son latinos, según el CPWR, ella explicó la importancia de tener servicios en español y sin importar el estatus migratorio.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

“Si eres trabajador de construcción y un hombre latino es importante que sepas, uno que están en mayor riesgo y dos es muy bueno hablar de nuestras emociones, es muy bueno atender nuestras emociones y se va lo llorar, se vale sentir”, aseveró Román.

La psicóloga agregó que una vez estos trabajadores de construcción toman el primer paso, se convierten en unos de sus pacientes más constantes por lo que su mensaje es uno de esperanza.

“No somos los únicos, usted no es el único o la única, pida ayuda, hay ayuda suficiente”, dijo Josué.

Recuerda que si estás en un momento de soledad o crisis existe la línea 988 donde puedes llamar y pedir ayuda gratuita.