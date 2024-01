Primarias de NH: Trump consolida su ventaja ante Haley en el estado, según encuesta

El expresidente Donald Trump ha solidificado su liderazgo en New Hampshire antes de las primeras primarias del estado en el país, y Nikki Haley ocupa firmemente el segundo lugar, con Ron DeSantis en un distante tercer lugar, según una nueva encuesta de la Universidad de Suffolk/NBC10 Boston/BostonGlobe.

Los resultados de la encuesta, publicados el miércoles por la mañana, muestran a Trump con 50%, Haley con 34% y DeSantis con sólo 5%. Otro 3% eligió a otra persona, 6% se mostró indeciso y 2% se negó a responder.

La encuesta entre 500 probables votantes primarios republicanos se realizó del 15 al 16 de enero. El margen de error es del 4.4%.

Se publicarán nuevas encuestas de seguimiento todos los días antes de las primarias del 23 de enero. Puedes visitar la página de nuestra cadena hermana NBCBoston.com para ver los resultados más recientes.

Entre los independientes, Haley vence a Trump por un margen de 44% a 38%, mientras que Trump lidera entre los republicanos, 61% a 24%. Entre aquellos que se consideran moderados o liberales, Haley lidera con 56% frente a 27%, mientras que los conservadores eligieron a Trump por un amplio margen de entre 67% y 18%.

Cuando se les preguntó por su segunda opción, los encuestados eligieron a DeSantis con 30%, seguido de Haley con 10% y Trump con 7%.

NBC News proyecta que Donald Trump ganó fácilmente los caucus de Iowa, buscando una segunda nominación republicana para presidente.

Según una base de datos de FiveThirtyEight, otras encuestas recientes de New Hampshire realizadas este mes han colocado a Haley a poca distancia o incluso empatada con Trump. Pero la última encuesta de la Universidad de Suffolk/NBC10 Boston/Boston Globe muestra que Trump todavía mantiene una ventaja sustancial a menos de una semana de que se emitan los votos.

La encuesta también indica que los votantes de New Hampshire ya tienen casi una decisión. Alrededor de 92% de los encuestados dijeron que es probable que voten en las primarias del martes y 87% dijo que "no es nada probable" o "no es muy probable" que cambien de opinión.

Cuando se preguntó a los votantes de Haley si su voto era más un voto a favor de Haley o en contra de Trump, 54% dijo que era un voto a favor de Haley y 37% un voto en contra de Trump. Cuando se cambió la pregunta, el 90% de los votantes de Trump dijeron que su voto era por Trump, frente a sólo 5% que dijo que era más bien un voto en contra de Haley.

Está previsto que Trump, Haley y DeSantis estén en New Hampshire esta semana antes de las primarias de la próxima semana. Trump celebró un evento en Atkinson el martes, mientras que Haley realizó un mitin en White Mountains. El Ayuntamiento programado de DeSantis en Claremont fue cancelado debido a las malas condiciones del tiempo.