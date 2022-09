Ladrón usa un rifle de asalto para robar a una persona cerca de la Universidad de Berkeley

La policía investiga un robo donde presuntamente se utilizó un rifle de asalto AR-15 el domingo en la madrugada en Berkeley.

El robo ocurrió alrededor de las 1:45 a.m., en el área de Benvenue Avenue y Dwight Way, según una alerta emitida a las 2:21 a. m., a través de Twitter y el sistema de alerta "Warn Me" de la Universidad de Berkeley.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

El sospechoso se llevó una mochila y la laptop de la víctima.

Autoridades describieron al sospechoso como un hombre de unos 30 años que vestía una sudadera oscura, pantalones cargo negros y una máscara quirúrgica.

El individuo huyó hacia el sur en Benvenue Avenue en una camioneta blanca de estilo más nuevo con una caja cubierta que era conducida por otra persona.

Cualquier persona que tenga información sobre el robo debe llamar al Departamento de Policía de Berkeley al 510-981-5900.