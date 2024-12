Así se vivió el Giving Tuesday en la organización Monument Crisis Center en Concord

Más de 300 personas diarias, tres veces por semana llegan a la organización Monument Crisis Center en Concord a recibir de forma gratuita, bolsas con comidas, una labor que no sería posible sin las manos amigas de voluntarios.

Durante Giving Tuesday el martes, ayudar a empacar mercados fue solo una de las actividades en las que participaron los voluntarios.

“Por ejemplo, hoy estuve en la mañana envolviendo regalos para los niños, después fui a envolver galletitas para darles con café o hot chocolate, me gusta bastante estar aquí”, aseguró Rosa Hurtado, voluntaria.

Ella y otros lo hacen con un corazón conmovido.

“Bastantes sentimientos que puede uno sentir al ver tantas familias, tan temprano para poder tener un poco de comida en sus casas”, dijo Rosa.

Además, saben que, al dar, no solo ayudan a otros, sino que viven la magia de sentir que ellos ganaron también.

“De la sonrisa que ellos llevan, a uno también el corazón le alegra, y quiere dar más”, aseveró, Maynor Guerra, voluntario.

Con la confianza de que con jornadas especiales como la del martes, las donaciones no faltarán, esta organización sigue expandiendo sus programas más allá de distribución de comida.

“Porque tenemos programas para las personas mayores de 55 años, dos veces al mes los jueves, tenemos el programa de los jóvenes, ocupamos mentores gente que apoye en esas clases, en los viajes que le hacemos a los niños”, puntualizó Francisco Ríos, vocero de la organización Monument Crisis Center.

Por esta razón, invitan a otros a que hagan del Giving Tuesday, una de sus actividades cotidianas, y no excepcionales.

Familias se mostraron agradecidas por esta iniciativa.

“Pues me ayuda mucho, porque sirve para mis hijos, tengo 3 niños y no tengo mucho trabajo, es que no alcanza el dinero, para pagar la renta, pues quedamos sin nada, por eso venimos a recoger esa comida aquí”, dijo Irma Pop, residente de Concord.