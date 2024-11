Pequeño de 5 meses nace con extraño síndrome en el condado Merced

Una madre de 5 hijos atraviesa por momentos difíciles tras haber dado a luz, ella aseguró que durante los nueve meses de gestación y tras varias ecografías todo parecía estar bien con su bebé hasta el día de su nacimiento en Gustine en el condado Merced.

"Luego el doctor me dijo, el niño no se parece a ti. El niño no se parece a su papá, tu bebé tiene deformidades en la cara, y yo me quedé en shock", aseguró Sandra Cabrera, madre Miguel Ángel.

Sandra sigue buscando respuestas luego de que Miguel Ángel naciera con el síndrome de Crouzon.

"Fuimos y nos hicimos las pruebas y no se lo dimos a él, los doctores dicen que no más desafortunadamente, claro que yo quiero respuestas para saber por qué a mí, ¿qué hicimos mal?”, indicó Sandra.

Telemundo 48 se comunicó con el Hospital de Niños de Stanford para hablar sobre esta enfermedad con una doctora que se especializa en el estudio de la genética.

"El síndrome de Crouzon es una enfermedad genética que es muy rara, que afecta el crecimiento de los huesos del cráneo y de la cara", explicó Natalia Gómez Espina, doctora genetista Stanford Medicine Children’s Health.

Cuál es la causa del Síndrome de Crouzon

"Está causado por una mutación genética, normalmente es una mutación que se puede heredar de un padre o que se puede formar espontáneamente sin antecedentes familiares en el huevo o en el esperma", aseguró Espina.

Sandra aseguró que su situación ha sido muy difícil, pues ha dejado de trabajar, y debe conducir horas desde el condado Merced hasta el hospital en el condado Santa Clara donde está su pequeño.

"Batallas mucho porque pierdes una vida, esta no es la vida que yo quería para él", aseveró Sandra.

El pequeño lleva 5 cirugías y esta semana le harán una más, pero esta madre no pierde la esperanza de que su bebé se recupere y pueda llevarlo a casa.

"Te da amor, te da luz, es lo que me motiva más", dijo Sandra.

Además del Síndrome de Crouzon, el pequeño tiene hidrocefalia y ha tenido algunas infecciones durante su proceso.

La familia también añadió que abrió una página en línea para recibir ayuda de la comunidad.