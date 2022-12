Nueva ley espera evitar muertes por sobredosis drogas en universidades de California

Una nueva ley que entra en vigor el 1 de enero de 2023 tiene como objetivo reducir las sobredosis y muertes relacionadas con opioides en los colegios y universidades públicas de California.

La Ley de Seguridad de los Opiáceos en el Campus (Senate Bill 367) exige al Departamento de Salud Pública de California que proporcione educación actualizada para salvar vidas y medicación aprobada a nivel federal para revertir las sobredosis de opiáceos -como la naloxona- sin coste alguno.

Dicen que advertir a los estudiantes y al profesorado podría salvar vidas.

Los opioides pueden ser importantes para tratar dolores severos como el cáncer, cirugías y lesiones graves. Pero pueden ser muy adictivos, incluso cuando se usan bajo instrucciones del médico.

El CDPH destaca los datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades que muestran que casi la mitad o el 46% de las muertes por sobredosis en todo el país en 2021 podrían haberse evitado con la participación de un transeúnte.

Según el CDPH, cuando se toma con fines recreativos y sin la recomendación de un médico, o cuando se mezcla con otras drogas para aumentar su potencia, el fentanilo a menudo puede provocar una sobredosis mortal.

A finales de 2022, la Administración para el Control de Drogas (DEA) anuncia la incautación de más de 50,6 millones de pastillas falsas con fentanilo y más de 5.000 kilos de fentanilo en polvo durante este año natural. El laboratorio de la DEA estima que estas incautaciones representan más de 379 millones de dosis potencialmente mortales de fentanilo.

Según la DEA, el fentanilo es la droga más mortífera a la que se enfrenta el país. Se trata de un opioide artificial altamente adictivo que es 50 veces más potente que la heroína.

La DEA explica que sólo dos miligramos de fentanilo, la pequeña cantidad que cabe en la punta de un lápiz, se considera una dosis potencialmente mortal.

El equipo de NBC4 ha estado informando de que las muertes relacionadas con el fentanilo están aumentando en todo el país y aquí en California.

Autoridades de todo el país muestran preocupación ante una nueva droga que le han llamado el ‘’fentanilo arcoíris’’ y, según los reportes, circula ya por todo el país y está proliferando en Colorado llegando a niños y a jóvenes, muchas veces de manera accidental.

Las nuevas cifras del tablero de mando del estado que informan sobre las muertes por sobredosis de drogas muestran que hubo 6,843 muertes por sobredosis relacionadas con opioides en todo el estado en 2021, y 5,722 estuvieron relacionadas con el fentanilo.

Los padres que han perdido seres queridos a causa del fentanilo dicen que la educación es importante.

"Esto es una emergencia. Esta es una crisis de proporciones épicas", dijo Jaime Puerta.

Puerta perdió a su hijo Daniel en 2020. Dice que Daniel pensaba que estaba tomando un medicamento con receta que compró por Internet, pero en lugar de eso murió tras ingerir sin saberlo el fentanilo que contenía la pastilla.

Puerta forma parte de la organización StopTheVoid.org, que se creó para llamar la atención del público, a través de la educación, la concienciación y la defensa legislativa, sobre el peligro inmediato de muerte súbita asociado al consumo de drogas ilícitas, en particular, el fentanilo.

