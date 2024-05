Centro Monument pide donaciones de alimentos en Concord

El Centro Monument está pidiendo la colaboración de la comunidad para que donen alimentos ya que están experimentando escasez ante la cantidad de familias que acuden a ellos en busca de ayuda en Concord.

El lugar entre cada semana alrededor de mil mercados a familias del condado Contra Costa.

“En la mañana las personas estaban tristes de que no me dieron la misma cantidad de comida, y les estamos diciendo mil disculpas, es que no tenemos suficientes alimentos para darles”, explicó Karla Tinajero, trabajadora del centro.

Una situación que la llena de angustia.

“Me da como escalofrío porque durante la pandemia hemos podido ayudar a muchas personas, las seguimos tratando de ayudar”, dijo Karla.

Pero desde entonces las donaciones han empezado a disminuir de forma consistente y los clientes lo notan.

“Un poquito menos de lo que nos dan, ayer no nos dieron leche, ni frijolito, ni arroz, no salió el día de ayer”, aseguró María del Carmen Tamayo, beneficiaria.

Trabajadores explicaron que sí solían dar mercados para 21 comidas, ahora han tenido que reducir el suministro a la mitad.

“Es muy importante porque ganamos muy poco, con esto nos ayuda bastante para llevar un plato de comida para nuestros hijos”, afirmó Noel Gutierrez, beneficiario.

Karla indicó que el 38% de las personas que acuden al centro para recibir ayuda son de la tercera edad, y el 48% menores de 18 años.

“Estamos viendo más personas inmigrantes recién llegados al país, de Guatemala, Siria, Arabia”, aseveró Karla.

Por esta razón, están apelando a las redes sociales en busca de que la comunidad los ayude con donaciones especialmente de comida no perecedera.

“Por ejemplo crema de cacahuate, cereal, fruta enlatada, verduras enlatadas, arroz, frijol”, dijo Karla.

Si quieres realizar una donación lo puedes hacer los días de lunes a miércoles, de 9:00 a.m., a 12:00 p.m., en el 1990 Market Street en Concord.

En la misma dirección y horario puedes retirar alimentos si lo necesitas.