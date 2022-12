“No la vaya a tirar”: tarjetas de débito enviadas por correo traen cientos de dólares para ayudar a californianos

Ya empezaron a enviarse las primeras tarjetas de pagos para combatir la inflación, pero mucha gente está confundida.

Primero que nada, mucha gente se quedó esperando el reembolso de la gasolina, pero la legislatura estatal decidió mejor darle a la gente una tarjeta de débito con dinero para sobrellevar la inflación.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

Ahora, parte de la confusión es que las tarjetas, vienen de otro estado, y eso ha generado desconfianza.

La tarjeta de débito:

Si usted recibió un sobre que dice “California Middle Class Tax Refund Card”, y viene de Omaha, Nebraska, no lo vaya a tirar, no se trata de una oferta de crédito, o de una estafa, aunque podría parecerlo. Pero esta tarjeta es un pago de California, para los californianos.

La tarjeta de débito que viene adentro, la emite un banco de Nueva York, y podría ser confuso, pero no se trata de una estafa. Efectivamente, es el pago que aproximadamente 11 millones de californianos comenzaron a recibir recientemente para ayudar con los gastos adicionales debido a la inflación.

Los pagos van de $200 a $350 por persona y se enviarán a quienes ganen hasta $250 mil al año. Mucha gente que ha recibido la tarjeta dice estar confundida, ya que trae bastantes instrucciones, pero no se preocupe, aunque parece complicado, activar la tarjeta no lo es.

Simplemente, hay que llamar al 1-800-240-0223, ahí tendrá que teclear los últimos seis dígitos de su número de Seguro Social. Eso es todo.

Eso sí, tenga mucho cuidado si recibe mensajes de textos, o correos electrónicos con enlaces para activar su tarjeta. No los responda, pues son estafas.

Cómo cobrarlos:

Y muy importante, antes de sacar el dinero, tiene que saber que depende donde lo haga, podrían cobrarle una cuota.

Así que, tome en cuenta esto: si retira dinero de un banco que no sea de la red, le cobraran $1.25, al igual que si saca el dinero directamente en un banco. Sin embargo, es gratis si saca el dinero en los cajeros automáticos “All point” y “Money Pass” que suelen estar adentro de supermercados y farmacias. Y también es gratis usar la tarjeta para hacer compras directamente en tiendas.

El monto de su pago:

Si tiene dudas, visite la página de la junta de Franquicias de Impuestos de California, ftb.ca.gov, que puede traducir al español. Ahí verá, hasta arriba, un enlace que dice “Reembolso de Impuestos de Clase Media”. Ahí puede calcular el monto de su pago, si no lo ha recibido, e incluso, con su código postal, https://mctrpayment.com/locator puede ver la ubicación de uno de los cajeros automáticos donde puede sacar su dinero sin pagar cuotas adicionales. También puede llamar al 1-800-542-9443

Si aún no recibe su tarjeta, no se preocupe, apenas están enviándose, y calculan que seguirán haciéndolo hasta finales de enero. Recuerde que las tarjetas llegarán directamente a su domicilio, por correo postal, así que, si le llegan mensajes electrónicos diciéndole que ahí puede activar su tarjeta, no caiga, son estafadores tratando de cobrar su dinero.