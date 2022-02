Arrestan a sospechoso en ataque a fanático de los 49ers en Inglewood

Un hombre fue arrestado en un altercado en un estacionamiento durante el juego por el título de la NFC en el SoFi Stadium que dejó a un fanático en coma inducido, dice el alcalde de Inglewood.

Los detalles sobre el arresto y la identidad del hombre no estuvieron disponibles de inmediato. El alcalde de Inglewood confirmó el arresto el jueves por la noche en Montebello a la cadena hermana NBCLA. El individuo habló con la policía antes de entregarse, dijo.

El aficionado de los 49ers de San Francisco, de 40 años, permanece en coma tras recibir un puñetazo durante la confrontación en el estacionamiento el domingo con un aparente aficionado de los Rams en el juego de campeonato de la NFC.

Daniel Luna fue hospitalizado tras la pelea mientras la policía buscaba a su atacante con base en un video borroso y la placa de un auto, dijo el alcalde de Inglewood, James T. Butts Jr., en una conferencia de prensa.

Luna, propietario de un restaurante en Oakland, se mezclaba con una multitud de unas 16 personas en el estadio SoFi, la mayoría con lo que parecían ser camisetas de los 49ers, cuando empujó a un hombre que vestía una camiseta de los Rams por detrás, dijo Butts después de ver el video. video.

Antes de eso, dijo Butts, "no parecía haber hostilidades".

Cuando Luna se giró para alejarse, el hombre empujó a Luna hacia atrás, dijo el alcalde. Cuando Luna se giró, el hombre le dio un puñetazo en la boca, lo que hizo que Luna cayera al suelo y se golpeara en la nuca, dijo Butts, estimando que el encuentro duró menos de cinco segundos.

“Parecía un pequeño altercado que salió muy mal”, dijo. “Desde un puñetazo y alguien que se cae, golpeándose la cabeza contra el suelo. No era como si hubiera gente que se uniera a alguien y lo golpeara”.

La cara de Luna resultó con fracturas y lo colocaron en un coma inducido médicamente para evitar que una hemorragia interna inflame su cerebro, dijo Butts.

La policía de Inglewood está buscando al o los responsables de la golpiza a Daniel Luna en el SoFi stadium, quien continúa en un coma inducido tras las heridas.

El alcalde dijo que el video no es lo suficientemente claro como para brindar una descripción del sospechoso, pero se lo vio hablando con algunas personas en un automóvil. La policía quiere encontrar el auto y hablar con los ocupantes para ver si estuvieron involucrados, dijo Butts.

La seguridad no se incrementará debido al incidente, dijo el alcalde.

“Estoy muy cómodo de que había suficiente seguridad” en el estacionamiento, dijo. “Hay mucha seguridad en el estacionamiento. No vas a detener cada altercado, discusión entre fanáticos. Simplemente no va a suceder”.

