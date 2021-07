Disneyland anuncia oferta de $249 por tres días a residentes de California

Por tiempo limitado, los residentes de California pueden visitar los parques temáticos de Disneyland Resort por tan solo $ 83 por persona, por día con esta oferta especial de boletos.

Estos boletos de tres días, un parque por día comienzan en $ 249 y los visitantes elegibles pueden comprar una opción de tolva de parque por $ 55 adicionales.

Los boletos por tiempo limitado están disponibles para su compra a partir del 6 de julio de 2021, y los residentes de California pueden canjear sus boletos en tres días separados hasta el 30 de septiembre de 2021, sujeto a la disponibilidad de reserva del parque. Los boletos especiales se pueden comprar en Disneyland.com, a través de un agente de viajes, o llamando al (866) 572-7321.

Se requiere admisión válida y reserva de parque para el mismo parque en la misma fecha para ingresar al parque. Para ingresar a un parque, se requiere una reserva de parque temático y una admisión válida para el mismo parque en la misma fecha. Las reservas de parques temáticos son limitadas y están sujetas a disponibilidad.

La reserva de un hotel de Disneyland Resort no garantiza el acceso a un parque temático. Ciertos parques, atracciones, restaurantes, experiencias y ofertas pueden modificarse o no estar disponibles, tener una capacidad limitada y estar sujetos a disponibilidad limitada o incluso al cierre. La entrada al parque y las ofertas no están garantizadas. Visite Disneyland.com para obtener información importante que debe conocer antes de visitar Disneyland Resort.

La oferta es válida solo para residentes de California dentro de los códigos postales 90000-96199 y residentes del norte de Baja California dentro de los códigos postales 21000-22999; Se requiere prueba de residencia elegible, incluida una identificación con foto válida emitida por el gobierno, para la compra y la admisión. Los boletos vencen el 9 de septiembre del 2021 y su disponibilidad es limitada.

Cada día de uso constituye un día completo de uso. Puede comprar hasta cinco boletos por persona elegible por día con una identificación válida.

Los boletos no son reembolsables, no se pueden vender ni transferir para uso comercial y excluyen actividades / eventos con precios separados.

La oferta no se puede combinar con otros descuentos o promociones de boletos. El boleto no se puede actualizar. La oferta está sujeta a restricciones, cambios y cancelación sin previo aviso.