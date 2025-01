Alerta ante estafas en cajeros ATM en California

Una televidente contactó a Telemundo 48 para denunciar que fue víctima de robo al momento de sacar dinero de un cajero automático en su banco.

El hecho ocurrió en el área de San Bernardino, sin embargo, la víctima es residente de San José y quiso compartir su historia para alertar a las personas.

“Tengan cuidado porque hay gente que no se siente del corazón”, aseguró la víctima quien prefirió no ser identificada.

La mujer relató que se encontraba en la fila del cajero cuando un hombre frente a ella le arrebató su tarjeta.

“Agarra mi tarjeta y me la arrebata y me la pone donde se inserta. El señor se hizo a un lado, pero al momento que él me dio la tarjeta me dio otra tarjeta que no era mía y yo pongo mi pin del banco”, aseguró la víctima.

Confundida por la interacción, decidió irse, pero en el camino se dio cuenta que le retiraron $1,000 sin su autorización por lo que regresó al banco para hablar con el gerente.

“Me preguntó cómo era la persona. por cierto, voy a chequear las cámaras, le dije es un señor de camisa café, me arrebató la tarjeta, yo no se la di, él me la arrebató. Dijo que hay veces que está pasando mucho esto aquí”, aseguró la mujer. “Me asusté porque pues con sacrificios o no trabaja para sacar su dinero y para que ellos en un momento vengan y te quiten el dinero”.

Telemundo 48 habló con la policía de San José quienes nos indicaron que este tipo de fraudes involucrando tarjetas de débito y crédito están ocurriendo con mayor frecuencia en nuestra zona, creen que los sospechosos de este tipo de delitos operan a nivel nacional o internacional, haciendo que sea más difícil para las fuerzas del orden rastrear e investigar estos casos, por ello, indicaron que la prevención es la mejor táctica.

Dmitry Bestuzhev, investigador de ciberseguridad, recomendó que hay que cambiar obviamente el plástico inmediatamente, porque ese plástico que ya teníamos está comprometido.

Bestuzhev explicó que muchas veces el objetivo de los criminales es retirar dinero de las tarjetas, más que la información.

“Ellos realmente no buscan tanto la información personal de uno, sino cuánto dinero tiene uno a cuánto cupo diariamente ellos pueden sacar porque el banco también pone restricciones”, aseveró Bestuzhev.

Por su parte, Alba Galván, vocera del BBB también ofreció recomendaciones en el caso de ser víctima de este tipo de crimen.

“Primeramente siempre hay que hacer un reporte de policía con su policía local y poner lo que sucedió. Lo segundo es ir directamente con su banco e indicarles lo que sucedió”, explicó Galván. “Lo que hemos visto en nuestra comunidad latina es que la gente le da pena o se avergüenza y no quieren reportarlo, y hay que saber que esto es un crimen”.

La policía también recomendó estar informados de estas estafas, no enviar dinero a alguien que no conoces, reportar actividades sospechosas, y no reunirte con extraños solos al momento de hacer transacciones comerciales.