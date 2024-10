Degradan avisos por calor excesivo a advertencias por calor en el Área de la Bahía

El Servicio Meteorológico Nacional degradó todos los avisos por calor excesivo a adbertencias por calor el lunes en el Área de la Bahía.

Meteorólogos informaron que las temperaturas descenderán gradualmente, pero se mantendrán cálidas y por encima del promedio el lunes, especialmente en las áreas del interior. Un aviso de calor para la costa ya no está vigente, dijo el servicio meteorológico.

Las temperaturas máximas durante el día estarán principalmente entre 70 y 80 grados en la costa, entre 80 y 100 grados alrededor de la Bahía y entre 90 y 100 grados en el interior. Las temperaturas mínimas durante la noche estarán principalmente en los 50 grados, y algunas áreas alcanzarán los 60 grados.

El aviso de calor está vigente hasta el lunes a las 11:00 p.m., para los valles y montañas interiores del norte de la Bahía; la costa de San Francisco; el este de la Bahía; el sur de la Bahía, incluido San José; las montañas de Santa Cruz; las colinas del este de Santa Clara; y las cordilleras costeras de Marín y Sonoma.

Un aviso de calor significa que las condiciones de calor podrían afectar a las personas que trabajan o viajan al aire libre, así como a aquellas que son sensibles al calor y no tienen medios para refrescarse o hidratarse, dice el servicio meteorológico.

Las autoridades recomiendan a las personas que limiten las actividades al aire libre durante la tarde y la noche, si es posible.

