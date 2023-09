Le disparan durante presunto incidente de ira al volante en la Península

La Patrulla de Caminos de California está investigando un incidente de ira al volante ocurrido el martes por la noche que terminó en un tiroteo en la autopista, lo que llevó al CHP a cerrar varias partes de la Interestatal 280 entre Burlingame y San Bruno.

La víctima estaba ingresando a los carriles de la autopista en dirección sur en la rampa de entrada de Crystal Spring Road cuando el sospechoso o sospechosos le dispararon varios veces, dijeron los agentes del Alguacil.

El hombre, de 50 años, se encontraba en un automóvil blanco cuando fue alcanzado por las balas en el hombro y en la nuca, cerca del cuello, dijo el CHP.

La situación ha generado preocupación entre los conductores que tienen que viajar diariamente por las diferentes autopistas de la Bahía donde de un tiempo para acá los tiroteos se han vuelto constantes.

“Siento que esto ha estado sucediendo mucho más, no necesariamente en San Bruno, sino en el área. He oído hablar de San Mateo, es muy preocupante. Yo diría que todavía me siento seguro, pero ciertamente estamos en una fase de desaceleración”, dijo Lucas Bezerra, residente de San Bruno.

El CHP dijo que se espera que la víctima, que fue trasladada al Hospital Stanford, sobreviva y esté cooperando.

Los investigadores pasaron varias horas buscando balas perdidas a lo largo de la autopista para determinar dónde ocurrió el tiroteo y de dónde provinieron los disparos.