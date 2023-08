Vuelven a servirle comida quemada y con moho a estudiantes de escuela en Palo Alto

Padres de familia de Palo Alto contactaron a Telemundo 48 porque nuevamente el distrito escolar les sirvió a sus hijos espaguetis en malas condiciones.

Esta es la segunda vez en menos de un mes que se reportan esta clase de incidentes en escuelas de este distrito y los padres quieren que la mesa directiva tome acción inmediata

Nicole Macuil y Evelin Moreno, ambas madres de familia, llegaron hasta las oficinas del Distrito Escolar de Palo Alto a pedir respuestas sobre la calidad de comida que les sirven a sus hijos en la escuela El Carmelo.

“Hablé con mis hijas y me dicen: ´mamá ¿qué crees?, me mandaron incluso una foto, tengo la foto de que el espagueti otra vez quemando en las orillas y todo alrededor, y en medio de veían partes de moho quemado, increíble que haya vuelto a pasar otra vez”, dijo Nicole.

Estas son las fotos del almuerzo que recibió su hija el pasado viernes.

Imágenes que son muy conocidas para estas madres, que están alerta de la calidad de la comida de la escuela desde un incidente ocurrido el pasado 14 de agosto donde en varias escuelas primarias sirvieron espaguetis con moho y quemados.

En uno de los casos, una estudiante no comió el almuerzo y llevó las sobras a casa, su mamá tomó las fotos y el Departamento de Salud abrió una investigación hacia el distrito escolar.

“Eso provocó que muchos niños al otro día estuvieran enfermos del estómago y sus papás no pudieron ir a trabajar por cuidar de sus hijos”, indicó Nicole.

Representantes del Distrito Escolar de Palo Alto en su momento admitieron que la causa del mal estado del primer incidente fue aparentemente por mal funcionamiento de un refrigerador, y que están tomando medidas en el asunto, este martes nuevamente les pedimos más información sobre esas nuevas medidas que están tomando y en un comunicado nos respondieron:

“La investigación del caso del 14 de agosto fue declarada como cerrada por el Departamento de Salud y tienen luz verde sobre el mantenimiento de sus cocinas”.

“Es preocupante que no nos informen de las otras cosas que han sucedido, no nos han dado un informe sobre el análisis o estudios que hicieron, o si al checar los refrigeradores a qué temperaturas los guardan ósea no nos han dicho nada”, aseveró Evelin.

Evelin tiene a dos niñas en la primaria El Carmelo y dice que los más afectados son familias vulnerables como la suya, que hacen parte del programa Tinsley y sus hijos no solo consumen el almuerzo sino también el desayuno en la escuela.

“Como son de bajos ingresos, de bajos recursos siempre les toca lo malo y no es justo porque hay niños que quieren aprender pero con la panza vacía no se aprende”, expresó Evelin.

Nicole explica que hace parte de la unión de padres de familia.

“La comida la cocinan en una cocina central y la llevan a las escuelas, a todas las de Palo Alto, las llevan y dejan en un camión, y nadie revisa la comida antes de dárselas a los niños, y eso quisiéramos, que pongan a alguien que chequee la comida antes de que se la entreguen a un niño para verificar que está bien”, dijo Nicole.

Estas madres esperan que el distrito escuche sus peticiones y los incluya a la hora de buscar una solución.

Telemundo 48 contactó al Departamento de Salud del condado Santa Clara, sin embargo, hasta el momento no hemos recibido respuesta.