Fanáticos de los Oakland A’s compran anuncio publicitario que dice “Sell”  fuera del Oakland Coliseum

El video publicado esta semana en X, antes conocido como Twitter, muestra un nuevo anuncio publicitario afuera del Oakland Coliseum: en letras grandes, blancas sobre un fondo completamente verde, se lee: Sell o Vender.

El anuncio también contiene un link que enlaza con el sitio web "The Summer of Sell", dirigido por la organización sin fines de lucro The Oakland 68's y la empresa The Last Dive Bar. Ambos han estado presionando para que John Fisher, el dueño de los Atléticos de Oakland, venda el equipo.

El estribillo “Vender” ha sido un grito de guerra de los fanáticos que han estado tratando de que Fisher haga precisamente eso, vistiendo camisetas con el mismo lema cuando asisten a los juegos.

Fisher ha dicho que el traslado propuesto, y muy controvertido, a Las Vegas se debe a una cuestión de dinero. El equipo quiere un nuevo estadio y dijo que no podía seguir esperando a que Oakland lo aprobara.