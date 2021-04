El siguiente contenido a sido creado en consulta con Mancini’s Sleepworld. No refleja el trabajo ni las opiniones del personal editorial de Telemundo Área de la Bahía. Para obtener más información sobre Mancini’s Sleepworld, visite Sleepworld.com.

Una buena noche de sueño es clave para tener días felices, saludables y productivos. Por eso es tan importante optimizar su cama con el colchón ideal.

Hoy en día, muchas personas eligen colchones de espuma para mejorar su sueño. Utilizando la tecnología que la NASA desarrolló para los asientos de los transbordadores espaciales, la espuma se ajusta a las necesidades ergonómicas y de sueño de cada uno, lo que resulta en un mejor descanso.

Veamos de cerca a los beneficios clave de la espuma con memoria.

Cama a tu medida

Al responder al calor y la presión corporal, la espuma con memoria se amolda a tu cuerpo, distribuyendo uniformemente tu peso a lo largo de la superficie y volviendo a su forma original cuando no está en uso.

Sensibilidad a la temperatura

La temperatura corporal afecta nuestra calidad de sueño. Gracias a los materiales sensibles a la temperatura, la espuma con memoria se ajusta a tu temperatura y se ablanda a medida que aumenta el calor corporal. Estos colchones también pueden retener el calor o, si prefieres mantenerte fresco, puedes optar por espuma con memoria con habilidades de enfriamiento integradas.

Amigable con lesiones

¿Qué atleta o ex atleta no se ha quejado de dolores y molestias que interrumpen su sueño? Pero mantenernos activos no debería ser un castigo. La espuma con memoria responde a las áreas lesionadas (que irradian calor) y desplaza la presión para que puedas descansar cómodamente por la noche.

Alivio de alergias

Un colchón tradicional usado puede contener millones de ácaros, los cuales pueden agravar tus alergias. La espuma con memoria, por otro lado, está compuesta de fibras que actúan como un freno ante los ácaros, evitando así la acumulación de alérgenos irritantes.

Ideal para parejas

Dado que la espuma con memora se amolda a su cuerpo, absorbe cualquier movimiento que pueda hacer. Esto significa que si tienes un sueño inquieto, aunque des vueltas y vueltas en la cama, no molestarás a tu pareja.

