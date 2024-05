Cinco de Mayo Fan-Fest

Los San Jose Earthquakes regresarán al Levi's Stadium para su partido contra Los Angeles Football Club el sábado 4 de mayo a las 4:30 p. m., presentado por Audi. El enfrentamiento regresa con un Fan Fest con la leyenda de la Selección Mexicana Oswaldo Sánchez y otras celebridades para juntos hacer la celebración más grande del Cinco de Mayo en la Costa Oeste.

El evento de este año comenzará con un Fan Fest previo al juego que ofrecerá oportunidades para conocer y saludar a la ex leyenda de la Selección Nacional de México, Oswaldo Sánchez, así como a otras celebridades e personas influyentes, incluidos Reynoso y Soltero de The Give N Go Podcast, sensaciones de las redes sociales de San José, Foos y varias estrellas de TikTok. El Fan Fest también incluirá una presentación en vivo de Sueñatrón, nativo de San José, comida que celebra la cultura mexicana y más.

Donde: Levi’s Stadium

Cuando: 5/4/24 antes del partido a las 4:30 p.m.

