¿Tu hijo fue invitado a una fiesta de cumpleaños sin regalos? Así es como debes responder

Recientemente, cometí el error de preguntarle a Nora, mi hija de casi 9 años, si consideraría una fiesta de cumpleaños sin regalos.

"¿Estás bromeando, verdad?" Nora respondió.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

Cuando no respondí de inmediato, ella repitió la pregunta, sólo que más fuerte. ¿Y le temblaba la voz?

“Tienes muchas cosas”, dije, señalando 63,000 rompecabezas y kits de arte sin abrir.

Los peluches cubren el piso de la habitación de mi hijo de tercer grado. Están amontonados en su cama y en cestas por toda la casa. Y luego están las figuritas. No me hagas hablar de las figuritas, que a nadie le importan hasta que están en la boca de nuestro perro y de repente son lo más importante.

Quizás es por eso que las fiestas de “no hay regalos más que tu presencia” me resultan tan confusas. Como miembro de la Generación X, se siente extraño aparecer con las manos vacías. Aparentemente, no soy el único que se siente así. Cuando les pregunté a mis amigos en Instagram, el 25% dijo que ignoraban la solicitud de no obsequios.

Como escribió una persona: “¡Son niños! ¡Que vivan un poco!

Evie Granville, coautora de “Modern Manners for Moms & Dads”, ofrece una visión diferente.

"Los padres tienen muchas razones para decir 'nada de regalos' y pueden ser complejas", dice Granville a TODAY.com. “Por ejemplo, algunos son exigentes con el tipo de juguetes que permiten en su hogar, pero no existe una manera educada de transmitir ‘nada de plástico’ en una invitación. Es más fácil decir simplemente: "Tu presencia es nuestro presente".

Según Granville, si bien se debe cumplir con la solicitud, señala que existen algunas soluciones.

“Podrías traer globos o una paleta grande y con forma de remolino. Piensa en cosas que desaparecerán en unos días”, dice Granville. Las tarjetas de regalo son otra buena opción, pero asegúrese de que se centren en una experiencia.

"Un certificado para la heladería local o un parque de trampolines son apuestas seguras", dice Granville. "De esa manera, no traerás desorden a la ya abarrotada sala de juegos de alguien".

La experta en etiqueta Catherine Newman dice que no hay duda: debes dejar de lado tus propios sentimientos y respetar los deseos de los padres.

“Si fuera una fiesta de cumpleaños sin gluten, ¿traerías una tarta con gluten? No”, dice Newman a TODAY.com. "No es tu decisión".

"Para algunos padres, la fiesta de cumpleaños sin regalos es realmente importante", continúa. "Podría ser el quid de una creencia religiosa o una cosmovisión".

Newman era una madre "sin regalos" cuando sus hijos eran más pequeños. Mirando hacia atrás, dice que podría haberlo hecho de otra manera.

"Es sólo un pequeño momento en el tiempo: pronto ya no querrán juguetes", dice. “Hay muchas oportunidades para enseñarles sobre valores. No creo que debamos preocuparnos tanto por todo."

Mi hija Nora asistió al cumpleaños de un compañero de clase durante el fin de semana. El papá me cuenta que de los 15 niños, cuatro trajeron regalos. En caso de que te lo preguntes, no éramos parte de los cuatro.

"Había algunas tarjetas hechas a mano, que de hecho pensé que eran muy bonitas y reflexivas", dice, "¡pero tal vez no le cayeron tanto a un niño de 9 años como a nosotros!"