Propietarios de refrigeradores LG demandan a la empresa alegando fraude

La suerte de Betsy Anderson con los refrigeradores apesta tanto como la comida que intenta mantener fría.

“Una mañana fui a sacar leche y estaba agria”, dijo la propietaria de una casa de Redwood City.

Primero, un frigorífico Kenmore Elite de $2,800, con un compresor LG en su interior, se estropeó a finales de 2019. “Tenía como 15 meses”, dijo. “Básicamente dejó de funcionar. No enfriaba”.

Anderson solicitó servicio de garantía. Pero después de dos meses de fallas en las piezas de repuesto, de que los técnicos cancelaran las llamadas de servicio y de que se acercara el Día de Acción de Gracias, se averió y compró otro refrigerador: un LG nuevo.

Sólo funcionó cuatro años. “Eso acaba de morir este año. La misma cosa. Y ni siquiera me molesté en llamarlos”, dijo Anderson.

Si llevamos la cuenta, esa es una casa de Redwood City con dos refrigeradores dañados en sólo cinco años.

"Sí, dos", dijo Anderson. “Desafortunadamente compramos otro frigorífico LG. Entonces, supongo que esa es la definición de locura, ¿verdad?”.

Betsy no está sola. Realizamos búsquedas en nuestra base de datos de quejas en Responde a nivel nacional. En los últimos años, nuestras estaciones hermanas NBC y Telemundo en todo el país han escuchado a docenas de propietarios molestos por LG y Kenmore.

Terese, en Filadelfia, dijo que su refrigerador falló cuando tenía “sólo siete meses”. Bernadette en San Diego dijo que "los técnicos han estado en mi casa siete veces". Eso se parece mucho a la historia de Kaare en Los Ángeles... “[La] solución duró una semana. He tenido un total de seis visitas de reparación y no he tenido un refrigerador que funcione durante dos meses”.

Algunos propietarios de frigoríficos frustrados se han dirigido a los tribunales.

"Es un problema de alcance nacional", dijo el abogado de Los Ángeles, Azar Mouzari. Ella representa a los demandantes que ahora están demandando a LG. Ella dice que su empresa se centra en una parte crítica llamada compresor lineal dentro de LG y algunos refrigeradores Kenmore. "Que es realmente el corazón del refrigerador", dijo Mouzari. "Es lo que mantiene la comida fría".

Según la literatura de LG, el compresor lineal utiliza menos energía y hace menos ruido que otros compresores. LG ofrece una garantía de 10 años y, en línea, cuenta con una “durabilidad de 20 años”. Pero Mouzari argumenta en la demanda que la vida útil real del compresor lineal no se acerca a los 10 años, y mucho menos a los 20. Su demanda afirma que con frecuencia se estropean mucho antes, y LG lo sabe.

Mouzari está pidiendo a un juez federal que convierta la demanda de sus clientes en una demanda colectiva porque cree que muchas familias enfrentan la misma crisis. "Miles, si no decenas de miles", dijo. "Nos hemos visto inundados de llamadas".

LG anteriormente enfrentó litigios por su refrigerador, incluidas fallas en el compresor. En 2018, LG resolvió una demanda colectiva diferente. El traje de Mouzari es nuevo. Y hace un nuevo reclamo: fraude. Ella argumenta en la demanda que LG está defraudando a personas como Betsy porque continúa fabricando un compresor lineal que no alcanza su “durabilidad de 20 años”.

“Sabemos que ellos conocían este tema. Y saben que la tasa de fracaso es excesivamente alta”, afirmó Mouzari.

Mouzari también menciona en su demanda varias cadenas de tiendas nacionales importantes que vendían refrigeradores LG y Kenmore. "Porque esos minoristas estaban conscientes del problema", explicó.

Nos comunicamos con LG y Kenmore sobre la demanda. LG le dijo a nuestro equipo de Responde de Lós Ángeles que la compañía no comenta sobre litigios pendientes. Está luchando contra la demanda en los tribunales.

Cuando LG resolvió la demanda colectiva anterior, el acuerdo decía que LG "niega específicamente cualquier presunto defecto en los refrigeradores LG". Kenmore dice que ya no vende refrigeradores con compresor LG.

Mouzari dice que la nueva demanda está ganando terreno.

“Actualmente tenemos 102 demandantes”, señaló. "Recibimos llamadas todo el tiempo".

Quiere que LG extienda las garantías de las personas hasta 20 años. Y reembolsar a cualquiera que diga que compró un LG o Kenmore defectuoso después de 2018. A gente como Betsy.

"Es una molestia tremenda", dijo. “Creo que deberían hacerlo bien. Y creo que deberían hacer un retiro como un fabricante de automóviles”.

Si compró un refrigerador LG o Kenmore después de 2018, puede comunicarse con la firma de Mouzari para obtener más información sobre la demanda.