Tiger Woods competería en el Masters, a un año de brutal choque en Los Ángeles

Lo que debes saber El cinco veces campeón en el Augusta National hizo el anuncio el martes por la mañana.

Woods jugó en diciembre en el PNC Challenge junto con su hijo Charlie.

Sería la primera vez que Woods compita contra los mejores jugadores del mundo desde su accidente en Los Ángeles, en febrero de 2021.

AUGUSTA, Georgia — Tiger Woods dice que, al menos por ahora, planea jugar esta semana en el Masters, poco más de un año después de casi perder una pierna en un accidente automovilístico.

El cinco veces campeón en el Augusta National hizo el anuncio el martes por la mañana. Jugará nueve hoyos de práctica más el miércoles antes de tomar una decisión final, pero lo hará con la intención de jugar el jueves.

“A partir de ahora”, dijo Woods, “siento que voy a jugar”.

Se le preguntó a Woods si cree que puede ganar esta semana. "Yo sí", dijo.

A más de un mes del accidente automovilístico de Tiger Woods en el área de Rancho Palos Verdes este miércoles las autoridades dieron a conocer el reporte final de la investigación, revelando la causa del accidente.

“Puedo golpear bien”, agregó Woods. “No tengo reparos en lo que puedo hacer físicamente desde el punto de vista del golf. Ahora, caminar es la parte difícil. Este no es un camino fácil para empezar. Ahora, dada la condición en la que está mi pierna, se vuelve un poco más difícil. Y 72 hoyos es un largo camino. Va a ser un desafío difícil y un desafío para el que estoy preparado”.

Hubo muchas señales en los últimos días de que Woods estaba a punto de decidir que era hora de volver a jugar. Llegó a Augusta National para una ronda de práctica la semana pasada, luego regresó el domingo, diciendo que sería "una decisión en el momento del juego", y el lunes por más. El martes por la mañana, con pronóstico de mal tiempo, pasó mucho tiempo en las áreas de práctica.

“Es genial estar de vuelta”, dijo Woods.

Woods jugó en diciembre en el PNC Challenge, una combinación de 36 hoyos en un campo llano de Florida donde él y su hijo Charlie terminaron segundos detrás de John Daly y su hijo. A Woods se le permitió usar un carrito en ese evento, y cuando esas rondas terminaron, descartó rotundamente cualquier idea de que su juego estaba listo para la gira nuevamente.

“No puedo competir contra estos muchachos en este momento, no”, dijo Woods el 19 de diciembre. “Me va a costar mucho trabajo llegar a donde siento que puedo competir contra estos muchachos y estar en un alto nivel”.

Unos tres meses y medio después, Woods aparentemente se siente diferente. Si juega, estará en el Masters por 24ª vez; Ha terminado entre los cinco primeros 12 veces en sus 23 apariciones anteriores.

“Me encanta competir”, dijo Woods. “Siento que si todavía puedo competir al más alto nivel, lo haré. Y si siento que todavía puedo ganar, voy a jugar. Pero si siento que no puedo, entonces no me verán aquí”.

La ronda de apertura del jueves marcaría la primera vez que Woods compite contra los mejores jugadores del mundo desde el 15 de noviembre de 2020, que fue la ronda final del Masters retrasado por la pandemia de ese año.

El ayudante del alguacil del condado de Los Ángeles, Carlos González, fue el primero en responder a la llamada al 911 sobre un accidente que luego descubriría estaba relacionado con la estrella más grande del golf.

Tuvo su quinta cirugía de espalda dos meses después y todavía se estaba recuperando el 23 de febrero de 2021 cuando estrelló su SUV sobre una mediana en una carretera costera suburbana en Los Ángeles y por la ladera de una colina.

Las lesiones de Woods por ese accidente fueron tan graves que los médicos consideraron la amputación de la pierna derecha, antes de volver a ensamblar la extremidad colocando una varilla en la tibia y usando tornillos y clavos para estabilizar las lesiones adicionales en el tobillo y el pie.

“Ha sido un año muy, muy difícil... pero aquí estamos”, dijo Woods.