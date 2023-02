Las actuaciones del Super Bowl incluirán un trío de himnos nacionales

PHOENIX, Arizona - Un espectáculo de medio tiempo que Rihanna promete que estará "repleto" se sentará en el centro de los suplementos de celebridades del Super Bowl 57.

Pero el mini gran espectáculo de 13 minutos, su primer evento en vivo en siete años, es solo una parte del espectáculo secundario de entretenimiento que rodea el gran juego del domingo entre los Philadelphia Eagles y los Kansas City Chiefs en el State Farm Stadium en Glendale, Arizona.

Chris Stapleton, quien ha dominado los premios de música country en los últimos años, asumirá el desafío y el escrutinio de cantar el himno nacional.

“El himno nacional no es una canción fácil para los cantantes. Es uno que puede salir terriblemente mal, como hemos visto muchas veces en el pasado”, dijo Stapleton en un evento de prensa durante el período previo al juego. “Pero si vas a hacerlo, este es el lugar para hacerlo. Voy a salir y jugar. Y tócarlo como yo lo toco”.

La duración del himno se ha convertido en uno de los innumerables elementos del juego para apostar. Los apostadores han puesto el over-under en "Star Spangled Banner" de Stapleton en 2 minutos, 5 segundos.

Siendo este el Super Bowl, un himno no es suficiente. La leyenda del R&B Babyface interpretará “America the Beautiful”.

Y la estrella de "Abbot Elementary", Sheryl Lee Ralph, cantará lo que se ha denominado el himno nacional negro, "Lift Every Voice and Sing".

Las caras famosas están obligadas a verse en todas las gradas. A algunos les importará más el resultado que a otros. Los Eagles cuentan con Kevin Hart y la estrella de "It's Always Sunny in Philadelphia" Rob McElhenney entre sus mayores fanáticos. Paul Rudd y Jason Sudeikis se esfuerzan por los Chiefs.

Muchas estrellas han aparecido en las fiestas de la semana del Super Bowl.

Y muchos otros, incluidos John Travolta y Alicia Silverstone, aparecerán en los grandes comerciales del gran juego.