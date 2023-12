La Copa América 2024 define sus grupos: el sorteo se realizará el lunes

¿Jugará Lionel Messi otra Copa Mundial?

El capitán de Argentina entiende mejor que nadie del desafío que marca su edad, el torneo de 2026 lo encontrará con 39 años, y se enfoca en los objetivos inmediatos.

Uno de ellos es la Copa América que se disputará a mediados del año próximo en Estados Unidos y cuyo sorteo de grupos se realizará el lunes.

Ahora instalado en la MLS, Messi lidera a Argentina en una eterna luna de miel, inmersa en un espectacular ciclo que precisamente comenzó con la conquista del torneo continental tras vencer a Brasil en el estadio Maracaná en la final de la edición que se disputó en 2021. A ello le siguió la Finalíssima que le ganaron a Italia en Wembley en 2022 y luego, la máxima consagración, tras derrotar a Francia en la definición del Mundial de Qatar hace casi un año.

Desde su desembarco al Inter Miami, Messi tiene patas arriba a un torneo de Estados Unidos que ambiciona crecer en prestigio. Al mismo tiempo, los hinchas argentinos suspiran para que el delantero estire su carrera lo máximo posible.

La Albiceleste estampó la tercera estrella en su camiseta y Messi, en una esplendorosa versión tras cuatro intentos fallidos, logró el único gran título que le faltaba en su formidable trayectoria.

“Quiero aprovechar de todo eso sin pensar en dos o tres años que en el fútbol es muchísimo”, dijo Messi en un documental de ESPN/Star+ al aproximarse el primer aniversario de la marcha triunfal de Argentina.

“El tiempo dirá si estoy o no. Es una realidad que voy a llegar con una edad que normalmente no me dé para jugar el Mundial y por eso dije que no creía que iba a estar”, añadió. Parecía que después del Mundial ya estaba todo y me retiraba, y todo lo contrario: ahora quiero estar acá más que nunca porque después de haber pasado tantos años sufriendo, hoy que estamos viviendo un momento especial que no había vivido nunca con la selección Argentina quiero disfrutarlo".

La Copa América entra en esa ecuación. Otra felicidad podría animarle para apuntar hacia 2026, cuando el Mundial en Estados Unidos, México y Canadá se expandirá a 48 países, 16 selecciones más de las que han estado compitiendo desde 1998.

SUDAMÉRICA VUELVE A EEUU

El campeonato de selecciones más antiguo del mundo regresa a Estados Unidos, donde celebró su centenario en 10 escenarios. Fue la primera vez que el torneo se jugó fuera de Sudamérica. Chile se coronó campeón al vencer a Argentina por penales en la final disputada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, a las afueras de Nueva York. Messi acabó en llanto tras mandar su remate en la tanda por encima del travesaño.

Aparte de las 10 selecciones de la CONMEBOL, el certamen, entre el 20 de junio y el 14 de julio, incorporará a otras seis de la CONCACAF y servirá como largada para una sucesión de torneos de fútbol en Norteamérica.

Tras la Copa América, la FIFA traerá a Estados Unidos su Mundial de Clubes, ampliado a 32 equipos para la edición de 2025 que se jugará entre junio y julio.

LOS CLASIFICADOS

Hasta el momento están 14 de las 16, con dos plazas de la CONCACAF por definirse. Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela conforman el elenco sudamericano. México, Estados Unidos, Panamá y Jamaica irán por la CONCACAF.

Canadá, Trinidad y Tobago, Costa Rica y Honduras lucharán por los últimos dos boletos en repechajes que se disputarán el 23 de marzo de 2024.

EL SORTEO

La ceremonia para definir los grupos se realizará el lunes en el James L. Knight Center, un centro de convenciones de Miami. Empezará a las 7:30 de la noche local (0030 GMT) y se prevé la presencia de todos los técnicos de las selecciones. Uno que estará en la mira será Lionel Scaloni, el entrenador de Argentina que puso en duda su continuidad tras la victoria 1-0 ante Brasil el mes pasado en el Maracaná por las eliminatorias sudamericanas.

Los grupos se conformarán mediante cuatro bombos en base a las posiciones de rankings de las selecciones

El primer bombo tendrá a Argentina (defensor del título), México (reinante campeón de la CONCACAF), Brasil y Estados Unidos (los mejores clasificados en cada confederación).

El resto quedó así:

Bombo 2 : Uruguay, Ecuador, Colombia, Perú.

Bombo 3: Chile, Venezuela, Panamá, Paraguay.

Bombo 4: Jamaica, Bolivia, Canadá/Trinidad y Tobago, Honduras/Costa Rica.

CONDICIONES, CALENDARIO Y SEDES

Según el reglamento de la competición, ninguno de los cuatro grupos deberá tener más de tres equipos de la CONMEBOL o más de dos equipos de la CONCACAF.

Argentina (A), México (B), Estados Unidos (C) y Brasil (D) serán los cabezas de serie.

Todos miran de reojo a Uruguay y Colombia, que bajo la dirección de los técnicos argentinos Marcelo Bielsa y Néstor Lorenzo, respectivamente, pisan fuerte y escoltan a Argentina al cabo de las seis primeras fechas de las eliminatorias mundialistas.

Brasil acaba de cerrar un año bastante pálido, sexto en las eliminatorias y está a la expectativa de que Carlo Ancelotti complete su contrato con el Real Madrid para que asuma las riendas de la selección dentro de seis meses.

“Ser cabeza de serie no te garantiza nada. Ves los bombos y todas son selecciones fuertísimas", advirtió el técnico de México, Jaime Lozano. "Ha crecido muchísimo el fútbol en Sudamérica, casi todas las selecciones tienen a los jugadores en equipos muy importantes de Europa. Es una oportunidad inmejorable para hacer historia. No solamente queremos estar, sino hacer cosas que no se han logrado”.

El torneo se disputará en varias ciudades de Estados Unidos, anticipándose que las mismas y el calendario se conozca pronto.

Lo único confirmado que el partido inaugural, el 20 de junio de 2024, será en el estadio Mercedes-Benz de Atlanta. La final será el 14 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.