En San José con talleres buscan orientar a trabajadores ambulantes sobre sus derechos

Raíz de varios recientes ataque verbales y físico en contra de algunos vendedores ambulantes, la ciudad de San José ofreció información sobre los derechos que tienen estos comerciantes que se ganan la vida en las calles para sostener a sus familias.

Se trató de una serie de talleres que les ayudan a saber mucho más sobre los derechos que ellos tienen como residentes de esta ciudad y como vendedores.

Virginia Sánchez, quien se gana la vida los siete días de la semana en las calles del centro de la ciudad, dice haber sido víctima de maltratos durante su jornada. “Soy vendedora ambulante; vendo hoy dogs, chicharrones, sodas, aguas”....“depende, pero es de las 11 de la noche a las 2 de la mañana” y “me han insultado e incluso una vez me amenizaron que me iban a matar y otra vez una señora a cada rato va y me acosa” expresó Virginia Sánchez.

Algunos vendedores ambulantes como Silvestre Rafael Ciriaco llegaron a la alcaldía a obtener información sobre los derechos que tienen al momento de denunciar un ataque.

Durante el evento en la alcaldía también hubo talleres sobre el salario mínimo y prevención de delitos, entre otros temas y el alcalde de la ciudad dijo “Invertimos más en patrullas a pie de la policía para mantener la seguridad de todos en el centro de nuestra ciudad” indicó Matt Mahan, Alcalde de San José.

Por su parte, algunos vendedores ambulantes dicen: “A veces a la policía le hago reporte y dicen que ya no pueden ir y de verdad cuando uno es vendedor se expone a muchas cosas" sin embargo, ella no se da por vencida “si me da miedo porque yo siento que me van a hacer algo, pero yo lo verás, tengo que seguir trabajando, creo que es más fuerte la necesidad que el miedo” dijo Virginia Sánchez

En los talleres también participaron varias organizaciones no lucrativas que dieron información sobre inmigración y sobre el campo de los negocios.