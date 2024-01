“Me enterró muy rápido”: sobreviviente de la avalancha en Palisades Tahoe narra su experiencia

Un hombre que sobrevivió después de ser enterrado por una avalancha en la estación de esquí Palisades Tahoe el miércoles en Lake Tahoe compartió su historia el jueves.

Jason Parker, de 52 años, fue una de las cuatro personas arrastradas por la avalancha que se registró a través de una sección de senderos para expertos en el popular centro turístico, informó KCRA.

Kenneth Kidd, un residente de 66 años de Truckee y Point Reyes, murió en la avalancha. Parker y otras dos personas resultaron heridas.

"Al principio fue lento", dijo Parker a KCRA. "Fue como, 'Oh, ¿esto realmente está sucediendo?' Solo estoy tratando de mantenerme por encima de él, nadando hacia abajo tanto como pueda. Una vez que llegué al área donde está el barranco empinado, simplemente aceleró. Se podía sentir que tenía mucha más potencia. En este punto, me están arrastrando por el barranco. De alguna manera, y no lo recuerdo, pero me volteé boca abajo. Ahora voy a bajar de cabeza, tratando de nadar hasta la cima".

La avalancha ocurrió alrededor de las 9:30 a.m., cerca del remonte KT-22, que sirve pistas de "diamante negro" para esquiadores y practicantes de snowboard expertos.

"Estaba mirando hacia arriba y tratando de asegurarme de que mi cabeza estuviera arriba cuando se detuviera, porque de alguna manera te consolida", dijo Parker. "Luego fui golpeado por el resto del campo de escombros que cayó. Me enterró muy rápido".

Según la oficina del Alguacil, el campo de escombros de la avalancha tenía unos 150 pies de ancho, 450 pies de largo y 10 pies de profundidad.

Parker le dijo a KCRA que estima que estuvo enterrado entre siete y ocho minutos. Atribuyó el mérito de haberle mantenido con vida años de experiencia y entrenamiento formal en avalanchas.

"Todo lo que podía pensar, y tomé una clase [de avalancha], era tal vez hacer un agujero con mi brazo derecho que aún no estaba sellado y hacer una bolsa de aire", dijo.

Parker le dijo a KCRA que estaba "muy tranquilo" cuando quedó atrapado bajo la nieve, aparte de los momentos en que gritaba pidiendo ayuda.

Entonces sintió que la sonda de avalancha de alguien lo golpeaba en la espalda.

"Simplemente me sacudió", dijo. "Yo estaba como, '¡Oh, hombre!' Y fue entonces cuando pude escuchar a la persona encima de mí decir "¡Lo encontré!" o "¡Lo atrapamos!". En ese momento, sabes que probablemente todo estará bien, que lo lograste".

Después de que lo sacaron, Parker abrazó a quienes lo salvaron a él y a su prometida, y luego continuó esquiando montaña abajo, según KCRA.

Parte de la estación de esquí permaneció cerrada el jueves mientras continúa la investigación.