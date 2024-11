Disfruta de Christmas in the Park desde la comodidad de tu auto en San José

Christmas in the Park abrirá sus puertas el jueves en la noche en San José para bridar las tradicionales atracciones que año a año disfrutan los residentes del Área de la Bahía.

Organizadores crearon un espectáculo de luces de una milla de largo con música en History Park que fue un éxito, por lo que lo convirtieron en una forma de que la gente se divierta mientras recauda fondos para mantener Christmas in the Park en el centro de San José gratis y abierto para todos.

"En nuestro parque del centro, tenemos más de 700,000 visitantes", dijo la directora general de Christmas in the Park, Debbie Degutis. "Es el evento más grande de San José, es gratis y somos una organización sin fines de lucro. Entonces, nuestro autoservicio es nuestra forma de mantener las luces encendidas en el centro. Por eso, cuando la gente pregunta cómo ayudar a Christmas in the Park, la mejor manera de ayudarnos y obtener algo a cambio es comprar un boleto para nuestro drive-thru”.

El Drive-thru Christmas in the Park abre el jueves por la noche en History Park San Jose y se extenderá hasta el día de Año Nuevo. El evento cuenta con el apoyo de la donación de Valeta y TJ Rodgers.

De lunes a jueves, la entrada cuesta $25 por vehículo y, de viernes a sábado, $30 por vehículo, sin importar cuántas personas haya en el vehículo.

Como novedad este año, los domingos solo se permiten bicicletas. Por $10 puedes pasear todo el tiempo que quieras. Puedes compra las entradas en https://christmasinthepark.com/.